Antonio Casas: "Que la afición te lleve en volandas lo hace mucho más fácil"

La victoria del Córdoba CF sobre el Linares (2-1) sirve a los blanquiverdes para mantener la gran dinámica que arrastran y continuar en el liderato del Grupo I de Primera Federación. Un resultado muy positivo en un duelo que tuvo a Antonio Casas como uno de los protagonistas después de que convirtiera el tanto de la remontada al entrar como revulsivo en la segunda parte por De las Cuevas, de ahí que pasara por zona mixta tras el choque.

Para el delantero, que es el segundo máximo artillero del CCF con cinco goles convertidos, solo por detrás de Willy Ledesma y sus seis dianas, una de las claves de la victoria ante un rival que "llegaba como segundo clasificado" fue el ambiente de la grada: "Que la afición te lleve en volandas durante todo el partido lo hace mucho más fácil", comentó un Casas que fue coreado por todo El Arcángel, algo que hizo que se le pusiera "el vello de punta", pues es un elogio que le resulta todavía más especial al "ser cordobés".

Casas, que fue uno de los artífices de la remontada en la segunda mitad, confesó que la clave fue que en el descanso dieron "un golpe sobre la mesa" y que se pusieron "las pilas" al tener a 18.000 aficionados en El Arcángel apoyándolos: "Los aficionados que teníamos hoy en el reino no se han perdido nada", confesó el delantero rambleño haciendo referencia a la gran exhibición de los suyos que acabó en una victoria muy sufrida.

Y eso que precisamente Antonio Casas tuvo una dura pelea con Lolo González, central del Linares que no le puso nada fácil el trabajo al rambleño. Como hizo hincapié el delantero blanquiverde, él ya "sabía que era un central duro con experiencia". Eso sí, quien le fastidió el doblete en los últimos minutos fue Ernestas, el meta del Linares que le sacó un gran mano a mano tras el que incluso Casas se acercó para felicitarlo: "El portero me ha atajado un balón muy bueno y no me quedaba otra que darle la enhorabuena", dijo.

"Era un partido clave tras la derrota en Copa del Rey. Habrá gente que se habrá pensado que estábamos cabizbajos, pero seguimos con el mismo hambre, las mismas ganas y afrontando un calendario difícil con el que hay que trabajar para traernos el sábado los tres puntos de Badajoz", concluyó el delantero del Córdoba CF.