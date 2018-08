Alfaro: "Si tenemos que tirar con los que estamos, tiraremos"

Alejandro Alfaro, uno de los capitanes del Córdoba y veterano curtido en mil batallas, ha tenido que reconocer hoy en la sala de prensa que "esta situación tan dramática de no poder firmar jugadores no la he vivido" en su larga trayectoria, al margen de apuntar que "nadie pensaba que nos íbamos a ver en esta situación, pero no vale volver atrás y buscar excusas". "Hay que afrontar la realidad, que sabemos que es complicada, pero el 80% de la plantilla que salvó al equipo está en el vestuario. Si tenemos que tirar con los que estamos, tiraremos", ha expuesto el onubense.

Alfaro, además ha puesto luz sobre uno de los temas más candentes en la actualidad del Córdoba, ese famoso seguro por la permanencia que el club aún no ha cobrado pero que ya ha repercutido en los futbolistas, al menos al 50%, como ha confirmado el jugador: "Ese acuerdo está firmado, pactado. El club ha cumplido todo al cien por cien, siempre ha pagado lo pactado. De hecho, la prima del seguro ya la hemos cobrado al 50%. Estamos tranquilos en ese aspecto. La plantilla está centrada en lo que tiene que estar".

El atacante blanquiverde se ha referido también a la llegada de Sandoval, algo que considera positivo por el conocimiento que ya tiene del plantel. "Ante una situación nueva de incertidumbre, un cambio de entrenador no era fácil. Pero viene una persona que conoce el club y la plantilla, con la que logró el milagro. Eso es trabajo que tenemos adelantado y estamos preparados para empezar la liga", ha asegurado Alfaro, que ha restado además importancia a los resultados veraniegos porque, según él, "las pretemporadas realmente no valen para nada a nivel de resultados. Son sensaciones y hay que llegar bien a la primera jornada. Lo hemos vivido aquí el año pasado. Lo principal es llegar bien al comienzo de liga ante nuestra afición, que estoy seguro que va a estar a muerte con nosotros".

Además, sobre las posibles dudas en el vestuario, Alfaro ha reconocido que "en esta situación de inestabilidad se generan dudas" pero ha asegurado que "a día de hoy todo el mundo está al cien por cien involucrado y se quiere quedar aquí y sabe que se va a quedar".