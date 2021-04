Alfaro en su despedida del Córdoba CF: "El cordobesismo tiene que seguir creyendo en este proyecto"

La etapa de Pablo Alfaro en el Córdoba CF toca a su fin. El técnico aragonés se ha despedido este lunes del club en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado por el director deportivo, Juanito, que tomó la palabra para defender la labor del aragonés, y por Miguel Valenzuela, que se quedó en un segundo plano aunque sí quiso arropar al entrenador en su despedida.

"Es un día triste porque tenemos que prescindir de un gran profesional como ha sido Pablo Alfaro y su cuerpo técnico. Desde el club agradecemos su profesionalidad en pos de sacar el máximo partido a una plantilla que no ha conseguido los objetivos marcados desde hace tiempo y está teniendo muchísimas dificultades", apuntó Juanito.

"Teníamos claro que el trabajo de Pablo ha sido profesional, ha intentando sacar el máximo rendimiento a la plantilla y por eso hemos confiado en su persona hasta el final, pero los resultados mandan en el fútbol. Ayer el equipo hizo méritos para ganar el partido, pero estas decisiones no se toman solo por un partido. Es una decisión que hemos prolongado intentando revertir los resultados, pero no se ha dado. Estamos en la obligación de luchar hasta última hora, hasta que haya vida hay esperanza. Al equipo le quedan tres partidos, así lo ha hecho ver Pablo a sus jugadores en la despedida", añadió el directo deportivo en su valoración.

Alfaro, por su parte, se mostró caballeroso, agradecido con la entidad blanquiverde por la oportunidad y el trato durante sus casi cinco meses al frente del equipo y sin querer señalar a ningún futbolista, pese a que algunos silencios hablan por sí solos.

"Nunca es agradable el saber que llegan estos momentos, pero un entrenador tiene que estar preparado para estas situaciones que van viniendo. Solo puedo tener palabras de agradecimiento, porque todos los estamentos del club, con Javier, Adrián, la dirección deportiva, los profesionales del club... han estado en los peores y en los mejores momentos", indicó el maño en su primera alocución.

"A los jugadores les he agradecido el compromiso que ha tenido hasta el final y les he pedido que no se rindan, que las opciones matemáticas aún existen. Pero así funciona este deporte y este negocio, los resultados mandan y entiendo la postura del club", prosiguió Alfaro. "Lamento no haber podido disfrutar de El Arcángel por este año tan duro que llevamos. En estos cinco meses tan intensos no me puedo olvidar de que el inicio fue magnífico y que conseguimos creer en que el equipo tenía buena pinta", recordó el preparador maño, que sigue siendo optimista: "El cordobesismo tiene que seguir creyendo en este proyecto. Yo salgo en este momento pero el proyecto irá bien, porque hay muchas cualidades en el club. Es cuestión de que todo siga su curso, de que se mejoren mecanismos. Es un proyecto sin vicios, con una gran ciudad detrás. Creo firmemente que saldrá bien, y lo digo en un momento complicado".

Sin polémicas con el vestuario

Cuestionado por los que considera sus errores en el puesto, Alfaro reconoció que ha podido "fallar en muchas cosas, pero no es día para reprochar nada a nadie". "Las valoraciones, en este momento, ya no me tocan a mí", añadió.

Además, preguntado por el vestuario, el técnico evitó polémicas, pero dejó entrever diferencias importantes con varios jugadores. "Dejadme, porque hoy no es momento para esas situaciones. Cada uno es de una manera y hay que convivir y tratarse de manera profesional", se limitó a comentar el entrenador, que eso sí, defendió la labor del vestuario en general: "Todos los vestuarios son diferentes y este, a veces tienes la sensación de que a nivel de compromiso y profesionalidad se les puede pedir poco más. A nivel de rendimiento sí, ahí estamos todos de acuerdo. Pero ellos han dado lo que tienen dentro y son los primeros que están fastidiados por la situación".

Además, defendió que "el equipo no está muerto y hay que seguir con ellos, porque son responsables y conscientes". Cuestionado por el global de su etapa, Alfaro reconoció la caída del equipo tras un gran comienzo. "Cuando uno analiza ya con perspectiva, el equipo empezó a creer en una idea de juego y le sacamos mucho provecho a los goles conseguidos y fue una gran racha sustentada en no encajar goles. Hicimos seis o siete partidos sin encajar, y en ese tramo de liga en que nos costó ganar, fue en el que perdimos la flecha hacia arriba que llevaba el equipo. Pero a cinco minutos del final de la primera fase estábamos metidos dentro", apuntó el maño.

Antes de despedirse del club, Alfaro deseó suerte a Germán Crespo, su sustituto en el cargo. "A Germán le deseo todo lo mejor del mundo. He tenido muy buen feeling con él y está haciendo un gran trabajo en el filial. Cuando yo llegué había alguien anteriormente, y lo que deseas es un trayecto largo antes de bajarte y que llegue otro profesional. Le deseo lo mejor a él y al Córdoba, de corazón", finalizó Pablo Alfaro.