Álex Sala: "Sabemos a lo que jugamos y esa es la línea a seguir"

Cariacontecido por el empate conseguido por el Córdoba CF ante el Ceuta y porque acabó con molestias físicas Álex Sala se mostró "contento" por el gol anotado, pero "no pudo ser" el sacar los tres puntos en El Arcángel. El catalán, al que este lunes realizarán pruebas médicas para saber el alcance de su posible lesión", expuso que "el equipo sigue dando pasos hacia adelante porque sabemos a lo que jugamos y esa es la línea a seguir".

A pesar de la baja de Diarra, Iván Ania apostó por Recio en el centro del campo junto a Isma Ruiz, por lo que Álex Sala esperó su oportunidad desde el banquillo. El catalán, que entró en la segunda parte por el pivote de El Palo, también retirado con molestias físicas, apuntó que tuvieron "el partido cerca pero nos volvieron a marcar".

"Me quedo con los pocos minutos que he podido disputar y con el gol", dijo un Álex Sala que este lunes se someterá a pruebas médicas. No obstante, el catalán reconoció que "las sensaciones no son buenas", aunque habrá que esperar "para saber si hay lesión".

Cuestionado por el encuentro, Sala expuso que "la verdad es que veo al equipo que damos pasos hacia adelante. En Málaga también hicimos un gran partido y hoy otra vez. Sabemos a lo que jugamos y esa es la línea a seguir". Aún así, señaló que "hay pequeños detalles que hacen encajar gol", por lo que tratarán "que no pasen".

Sobre la acción del gol que supuso en esta instante el 3-2, Sala dijo que "sabía que tendría una y cuando vi que Simo me la daba, he chutado y ha ido dentro". "Tendremos que tirar más desde fuera", bromeó el catalán.

También comentó la polémica generada tras el 3-3 del Ceuta: "La verdad que no me he dado cuenta de mucho. Hizo un gesto a la grada que no venía a cuento y son cosas que pasan con el calentón del partido". "Creo que no hace falta hablar de eso porque fue un partido limpio en todo lo demás y les deseo suerte para resto de temporada", apuntó el catalán.

Sobre la titularidad de Recio, Álex Sala comentó que "al final todos queremos jugar". "Hay mucha competencia y cuando juegue, tengo que hacerlo lo mejor posible y si no esperar la oportunidad que siempre llega". "Cuando no juegas, hay que apoyar desde fuera y hacerlo bien cuando entras porque todos podemos ayudar al equipo y lo importante es el colectivo", indicó el mediocentro del Córdoba CF.