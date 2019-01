Curro Torres: "El segundo gol ha sido un mazazo"

Curro Torres ha reconocido el "mazazo" que supone la derrota en Alcorcón, después de que el Córdoba lograra adelantarse en el marcador en la primera parte. El técnico del CCF, eso sí, ha asegurado quedar contento con el compromiso de sus jugadores y ha vuelto a apelar a "seguir trabajando y corrigiendo" para revertir una situación que empeora semana tras semana.

Cuestionado por el segundo tiempo, Torres ha reconocido que "era normal que apretasen y nos han hecho daño por fuera con los cambios de orientación, pero en la primera parte no es que estuviéramos pasando excesivos problemas". "Si es que es verdad que poco a poco se han ido adueñando del partido, pero nosotros teníamos que ser capaces de aguantar porque era una situación que sabíamos que se podía dar", ha lamentado el entrenador blanquiverde.

Curro Torres ha defendido que su equipo llegaba "a hacer un tipo de partido y creo que los chicos lo han llevado a cabo. En la primera parte hemos estado francamente bien, hemos sabido aguantar, hemos tenido el balón, hemos sabido llegar, hemos sabido robar. En la segunda parte era lógico que ellos dieran un paso adelante. Hemos mantenido la intensidad pero no hemos mantenido el marcador", por lo que ha señalado que se va "con un poco de frustración porque creo que merecíamos más".

Torres ha reconocido que están "en una línea complicada, pero no podemos bajar los brazos" y ha vuelto a apelar a que van a "trabajar para mejorar, sabiendo lo que nos jugamos cada partido", porque "hoy sí que he visto al equipo sabiendo lo que se jugaba, con un compromiso total, pero aún así a veces cuesta sacar los resultados y estamos necesitados de verdad".

Contento con el cambio de sistema

El Córdoba ha presentado un cambio de dibujo ante el Alcorcón, y Curro Torres ha apuntado que cree que su equipo "ha interpretado el cambio bastante bien, hemos mantenido las líneas juntas, hemos venido a las ayudas. Ellos por fuera tenían buen juego y hemos tratado de proteger eso para sentirnos más seguros en un campo complicado", pero ha reconocido que "ellos lo han hecho bien. En la primera parte estuvimos muy bien, en la segunda teníamos la misma intención, pero quizás el primer gol nos ha hecho daño porque no estábamos en una situación complicado, y luego el segundo ya ha sido un mazazo".

Ante otra derrota dura, Curro Torres ha apelado al tópico de trabajar y trabajar para revertir la situación. "Hay que seguir trabajando, corrigiendo. No nos queda más remedio que levantarnos. Personalmente me voy con la cabeza alta por el trabajo de mis futbolistas, a pesar de que no hemos podido mantener el resultado", ha asegurado.