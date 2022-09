Lucas Alcaraz, un espejo para Germán Crespo en el Córdoba CF

El Córdoba CF sigue caminando con paso firme en este arranque de competición en Primera Federación. Tras brillar el curso pasado en Segunda RFEF, los blanquiverdes mantienen su pegada y su idilio con El Arcángel, donde suman 20 victorias consecutivas. Uno de los grandes culpables de este éxito cordobesista es Germán Crespo, que tiene en su mano alcanzar al anterior entrenador del CCF que estuvo dos cursos completos: Lucas Alcaraz (09-10 y 10-11). Todo un referente y también un mito en el Granada.

Tras coger las riendas del equipo en abril de 2021, Germán Crespo completará, si todo va bien, este ejercicio su segunda campaña al frente del primer equipo blanquiverde. El Córdoba CF, entidad acostumbrada a triturar temporada tras temporada a técnicos, ha conseguido frenar esa dinámica también gracias al buen hacer del preparador granadino, que ha sido capaz de mantenerse en un banquillo complicado.

En los últimos ejercicios, sólo Lucas Alcaraz ha sido capaz de estar dos temporadas completas en el Córdoba CF. Lo hizo en la 2009-2010, donde el granadino consiguió hasta ese momento la mejor clasificación de los blanquiverdes en Segunda División, y en la complicada 10-11, donde la entidad entró en concurso y en proceso de venta. De este modo, el técnico nazarí, un mito en el Granada, es el espejo de Germán Crespo.

Lucas Alcaraz avala la trayectoria del actual técnico cordobesista y reconoce que "Germán lo está bordando. Lo conozco bien porque lo he entrenado desde infantiles y me alegro mucho por él y por Juanito, al que también dirigí en el Recreativo de Huelva". "Creo que es muy difícil tener esa dinámica de juego y de resultados aún cambiando de categoría tras lograr el ascenso", afirma el preparador granadino a Radio Marca Córdoba.

También comenta Lucas Alcaraz que lo que está consiguiendo Germán Crespo en el Córdoba CF es "muy difícil". "Ahora mismo será el equipo más en forma del fútbol español en cuanto a la trayectoria de este último año", señala el preparador granadino, que añade que se viene un curso "muy ilusionante" en Primera Federación.

"Germán lo está haciendo muy, muy, muy bien"

Uno de los puntos clave para Lucas Alcaraz es que es "un equipo muy reconocible y que hace cosas originales, porque el fútbol está ahora muy estandarizado y todos los equipos hacen las mismas cosas". "Veo al Córdoba CF que hace cosas de mayor verticalidad, mayor visión del espacio en cuanto a mirar siempre la portería contraria, es bueno con balón y no especula, me gusta mucho", reconoce.

"Creo que Germán lo está haciendo muy, muy, muy bien y ese binomio Germán-Juanito, tanto en la elección de la plantilla y cómo está funcionando el equipo, ojalá todo siga en esta misma línea y veamos al Córdoba el año que viene en el fútbol profesional", apunta Lucas Alcaraz sobre un conjunto blanquiverde al que pudo ver en vivo en El Arcángel este pasado domingo.

Tras dos cursos completos Lucas Alcaraz en el Córdoba CF, un paisano, Germán Crespo, está cerca de hacerlo también en el primer equipo cordobesista. "He tenido la oportunidad de coincidir con él en infantiles, cadetes, juveniles, segundo equipo y en el primer equipo del Granada debutó conmigo y luego tuvo la lesión del tobillo, no solo como sucesor si no cómo lo está haciendo. Están siendo años bastante fructíferos y lo está haciendo por la puerta grande", afirma.

Con una gran dinámica de resultados en casa, la cual es "muy difícil" porque "un día malo lo tiene cualquier equipo", pero 21 partidos sin perder es "muy complicado y muy meritorio", como reconoce un Lucas Alcaraz que también aclara que como jugador Germán Crespo le gustaba "ser vertical y salir en conducción en adelante, y una de las señas de identidad son esas".