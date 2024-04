Adri Castellano, muy cerca de volver a una convocatoria del Córdoba CF

La visita del Córdoba CF al Intercity puede deparar de manera indirecta una de las noticias más positivas de los últimos meses en el club blanquiverde. Y es que, más allá de la importancia de los tres puntos en juego, el choque de Alicante puede significar el regreso de Adri Castellano a una convocatoria más de siete meses después de la última. El defensa cordobés, que hace semanas que dejó atrás la lesión muscular que tanto le ha atormentado, parece ahora sí preparado para su regreso.

Así lo explicó Iván Ania en sala de prensa, al aludir a que justo en este momento del curso es cuando más opciones tiene para elegir de cara a confeccionar su once inicial, toda vez que los servicios médicos habían conseguido vaciar la enfermería con el alta de Adri Castellano. Tanto es así que, después de unas semanas de readaptación al grupo, el defensa podría ya ser uno más en el duelo ante el Intercity. "Puede ir convocado, voy a hablar con él para ver si siente la confianza para ir convocado, porque desde el punto médico está de alta. La semana pasada hablamos con él y no se veía con la confianza, pero volveré a hablar con él y, si está bien irá convocado, sí", explicó el técnico del Córdoba CF.

Esa conversación entre entrenador y futbolista se producirá al término del entrenamiento de este sábado, que se celebrará a las 10:30 en El Arcángel, y tras el que la expedición blanquiverde pondrá rumbo a tierras alicantinas. Todo hace indicar que Adri Castellano podrá por fin volver a sentirse futbolista al ver su nombre entre los citados, si bien será el propio jugador el que tenga la última palabra.

Y es que, una vez superadas las varias recaídas de la lesión muscular que le sobrevino allá por el mes de septiembre de 2023, el cuerpo técnico del Córdoba CF no quiere correr riesgo alguno con el futbolista. Adri Castellano es el único jugador del primer equipo sin minutos en competición oficial, pues que se lesionó entre la jornada 3 y 4 de competición, habiendo empezado el curso como suplente y sin haber gozado de minutos en las tres primeras jornadas.

Su última presencia en una convocatoria data de la jornada 3, el 10 de septiembre, cuando su equipo cayó en San Fernando por 3-1. Pocos días después, cuando su entrada en el once inicial para jugar ante el Linares parecía clara, comenzó el calvario de sus problemas musculares, con esa lesión en el muslo que le ha hecho recaer varias veces sin poder llegar a sentarse ni siquiera en el banquillo desde hace más de siete meses.

Casas y Toril, al 100%

Al margen de la más que posible disponibilidad de Adri Castellano para el partido ante el Intercity, el Córdoba CF recuperará en las mejores condiciones a sus dos delanteros natos. Así lo aseguró Iván Ania, que dejó claro que, si opta por recuperar el esquema de juego más habitual, podrá elegir entre Casas o Toril sin el condicionante del estado físico de ambos.

"Ya están para ser titulares, sí. Casas viene de una lesión de cuatro semanas y Toril tuvo su situación particular, pero ya están al mismo nivel que los demás. Si queremos contar con ellos de titulares lo podemos hacer, sin ningún riesgo", aclaró el entrenador.

Ania, eso sí, se mostró muy contento con Kike Márquez y su labor en el último mes como hombre más adelantado en el once inicial. "Creo que durante su ausencia Kike lo ha hecho muy bien como delantero. Nos permitió no tener que cambiar el sistema y además no era una posición desconocida para él. Estamos contentos de que hemos ganado un delantero más", apuntó el asturiano.