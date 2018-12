Unas 3.000 personas protestan por la entrada de Vox al Parlamento

En un principio, la convocatoria era una concentración en el bulevar del Gran Capitán contra Vox , aunque finalmente la protesta se convirtió en una manifestación improvisada que colapsó el tráfico de la zona centro de la capital durante algo más de dos horas.

Alrededor de 3.000 personas, en su mayoría jóvenes, secundaron la protesta en contra de la entrada de Vox en el Parlamento, tras obtener 12 escaños el pasado domingo, uno de ellos por Córdoba. La manifestación en la capital cordobesa se sumó a las que se convocaron el pasado lunes en otras ciudades andaluzas como Sevilla, Málaga o Granada.

Pues bien, sin organización alguna y con total improvisación los jóvenes decidieron, literalmente, cortar el tráfico y desplazarse hasta el Paseo de la Victoria, donde hicieron la primera sentada de la noche. En pocos minutos, la Policía Local, en la medida de sus posibilidades intentó organizar la circulación y lanzar mensajes para evitar que se produjeran incidencias en una de las principales vías de la capital.

Pero los manifestantes, tras hacer la sentada justo en frente de Puerta Gallegos, se levantaron y se dirigieron hasta Ronda de los Tejares. Allí, nueva sentada en frente de El Corte Inglés y, desde allí pusieron rumbo hasta la Diputación –algunos dijeron que iban al Parlamento– y, después hasta avenida de América, para concluir en frente de la sede de Canal Sur, donde concluyó la protesta, y donde pidieron que el canal autonómico no se cierre.

En todo momento, el tráfico estuvo cortado, lo que generó el desvío por otras calles y modificó el recorrido de algunas líneas de Aucorsa, salvo el tramo en avenida de América, donde los manifestantes no tuvieron reparo alguno en atravesar la calzada con los coches en marcha, mientras que más de un conductor no dejaba de tocar el claxon, bien en apoyo o bien en protesta por no poder avanzar.

¡Vox, escucha, el pueblo está en la lucha!, ¡el pueblo unido jamás será vencido! o ¡la lucha es el único camino! son algunas de las consignas que se escucharon durante la protesta, a las que se sumaron otros como ¡Córdoba será la tumba del fascismo! o ¡Ningún ser humano es ilegal!.

Además de banderas de Andalucía, algunos de los asistentes, también portaron enseñas andaluzas con una estrella roja de cinco puntas, además de banderas republicanas y de organizaciones comunistas e, incluso la independentista de Cataluña.

Los asistentes a la protesta cantaron también el himno de Andalucía, puesto que ayer se conmemoró el 4 de diciembre. Es más, uno de los manifestantes gritó:¡Hoy –por ayer– hace 41 años que mataron a Caparrós, ni uno más!