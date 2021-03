Vox carga contra el alcalde tras la incorporación de Gómez Calero y deja en el aire su apoyo a los presupuestos

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha cargado directamente contra el alcalde de la ciudad, José María Bellido, tras conocerse que María Luisa Gómez Calero será la sustituta de Eva Timoteo en Capitulares. La portavoz municipal de Vox, Paula Badanelli, ha dicho que Bellido "se ha pasado directamente por el forro de sus caprichos la ley" y que "ha buscado las argucias" para no tener que cumplirla.

En el aire queda, por lo tanto, el apoyo de Vox a los presupuestos municipales, siendo el partido el socio preferente de PP y Cs. Preguntada por su voto a favor de las cuentas, Badanelli ha aconsejado a Bellido "que negocie con otros grupos" porque "con Vox, así, no".

Badanelli ha apuntado que en política "no vale todo" y considera que lo ocurrido con Gómez Calero (a quien el PP le ha cedido las competencias de la Delegación de Casco Histórico) es lo mismo que ha pasado en Murcia: "El PP se comporta igual en todos lados", ha opinado.

La portavoz de Vox en el Consistorio ha dicho, directamente, y en consonancia con lo manifestado por IU y Podemos, que aquí "se están comprando voluntades a cambio de cargos y puestos públicos". Badanelli se ha preguntado que "a quién le entra en la cabeza que una persona que concurre a unas elecciones por Cs [en referencia a Gómez Calero] obtenga una delegación cedida por el PP y se adscriba al grupo de Cs para el cumplimiento de la Ley Antitransfuguismo".

Badanelli ha dicho además que Casco Histórico es una delegación "sin contenido" y "sin presupuesto" lo que precisamente motivó, ha recordado, la dimisión de la popular Laura Ruiz, "por dignidad". Sin embargo, la portavoz municipal de Vox ha criticado que el alcalde considera esta delegación "un cromo".

Ante todo esto, le ha recordado al cogobierno de PP y Cs que "siguen sumando 14 de 29", cuando "enfrente estamos 15". Badanelli ha calificado el ambiente en el Ayuntamiento como "un auténtico polvorín" y ha manifestado que "se nos está yendo la cabeza" y que "tenemos el peor gobierno en la peor situación".

Sobre todo esto ha concluido que Gómez Calero debería pasar al grupo de no adscritos y no al de Cs (donde entra como independiente) y al ser así no debería ostentar ningún cargo público. "Pedimos perdón a los cordobeses porque tengan que estar viendo esto", ha lamentado Badanelli.