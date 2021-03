Vox Córdoba deja en el aire su apoyo a los presupuestos municipales ante la "deriva" de la gestión turística

El grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha dejado en el aire su posible apoyo a los presupuestos del cogobierno de PP y Cs para este año ante la "deriva" que entiende que está tomando la gestión turística, cuya responsable es la primera teniente de alcalde, Isabel Albás.

La portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Paula Badanelli, ha manifestado que "este gobierno nos va a hundir más en el abismo y en la ruina. Cuando todo esto pase, no me cabe duda de que Córdoba iniciará la carrera por recuperar el turismo en los puestos de cola de la parrilla".

Éstas han sido las palabras usadas por Badanelli tras finalizar el consejo rector del Instituto Municipal de Turismo (Imtur), que debía aprobar su plan de acción par este 2021, que finalmente sí ha salido adelante por el voto de calidad de Albás.

Un plan de acción, ha criticado Badanelli, "mediocre" y que "bien valdría para cualquier ciudad hace cinco años, cuando los turistas caían del cielo, pero que no incluye ni una sola propuesta que se ajuste a la realidad que vivimos y al duro futuro al que nos enfrentamos".

La portavoz de Vox ha vuelto, una vez más, a interpelar directamente al alcalde, José María Bellido, a quien le ha pedido que tome cartas en el asunto y ponga "orden" en Turismo, al tiempo que le ha recomendado "abandonar la creencia" de que "cuánto peor le vaya a Cs, mejor le va a él".

Badanelli le ha recordado a Bellido que "todo lo malo del gobierno lo pagan los ciudadanos y cuando haya que buscar un responsable, que no dude que los cordobeses le mirarán a él, que es el que delega competencias y el que elige a su equipo".

También ha advertido de que a pesar de haber salido adelante el plan de acción en el Imtur, Vox no le dará su apoyo en el Pleno. "En Córdoba, si el turismo no funciona, todos nos hundimos y no se entiende un presupuesto para la ciudad en el que la apuesta por recuperar nuestra principal actividad económica no sea prioritaria", ha lamentado.

Sobre dicho plan de acción, Badanelli ha criticado que está elaborado "sin analizar lo hecho hasta ahora" y "sin una sola medida diferente que intente afrontar un futuro que a todas luces será distinto". La portavoz municipal de Vox ha hablado, directamente, de "una auténtica locura" y ha afeado que se le quiera cargar la responsabilidad a CECO, teniendo en cuenta que el proyecto se elaboró directamente en la Confederación de Empresarios. "Con los empresarios hay que contar, por supuesto, pero el liderazgo, la estrategia y la responsabilidad en materia turística tiene que ser municipal", ha opinado Badanelli.

De mantenerse en sus opiniones, PP y Cs tendrían muy complicado sacar adelante sus presupuestos municipales para este año que, de momento, ni siquiera han pasado por Junta de Gobierno Local.