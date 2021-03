IU denuncia que el Plan de Acción del Imtur solo beneficiará al 5% de los empresarios del turismo

El grupo municipal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba ha denunciado y criticado que el Plan de Acción del 2021, que aprobó recientemente el Consejo Consultivo del Imtur, "solo beneficiará al 5% de los empresarios y empresarias del turismo de nuestra ciudad, por lo que el 95% restante no verá ni un solo céntimo" del presupuesto destinado a acciones y proyectos.

Según el portavoz de IU en el Consistorio, Pedro García, lo que el gobierno municipal ha presentado a los grupos políticos de la oposición no es un plan de acción de un organismo público, puesto que "ni hay objetivos, ni líneas concretas de actuación, ni modelo turístico y el 90% del anexo de acciones y proyectos están sin presupuestar".

"La realidad es que el documento aprobado en el Consejo Consultivo, que ahora tendremos que votar en el Consejo Rector del Imtur, es una carta a los Reyes Magos que han hecho las mesas de CECO y que la delegada de Turismo, la señora Albás, le ha comprado", ha criticado García.

Además, IU entiende que se trata de un documento en el que "no hay nada nuevo" con respecto al mandato anterior, "son las mismas acciones y proyectos que impulsamos desde IU, aunque con importantes carencias como la no celebración del festival de las Callejas, por incapacidad de la señora Albás, o asuntos relacionados con el turismo sostenible".

García ha reprochado además que no hay "ni una sola palabra en todo el documento sobre el modelo turístico ni tampoco sobre las conclusiones del Congreso de Patios, que impulsamos en el mandato anterior y en las que se recogían medidas y acciones para garantizar e ir hacia un modelo de turismo sostenible".

"No entendemos cómo en una ciudad como Córdoba no se hable del modelo turístico, de turismo sostenible, del casco histórico o de las aglomeraciones que se observan en algunas zonas de la ciudad, como tampoco podemos entender que esas cosas no las demanden ni los sindicatos ni el movimiento vecinal", ha añadido el portavoz municipal de IU.

Al final, todo este "despropósito de gestión que se está haciendo desde la delegación de Turismo nos lleva a que Córdoba no está ni estará preparada para recibir turistas una vez pase la pandemia", ha concluido García.