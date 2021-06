Sadeco pone en marcha en la barriada de Villarrubia el quinto ecoparque de Córdoba

La Empresa Municipal de Saneamientos de Córdoba (Sadeco) ha finalizado "después de varios años" la construcción y puesta en marcha del que se ha convertido en el quinto ecoparque de la ciudad, con una inversión de más de 350.000 euros y que se encuentra ubicado en la barriada de Villarrubia.

A la inauguración de esta nueva planta de reciclaje ha asistido el teniente de alcalde de Infraestructuras, Medio Ambiente y Sostenibilidad y presidente de Sadeco, David Dorado, que ha precisado que el objetivo del ecoparque es el de "dotar de un servicio a la ciudadanía con el que no cuentan en esta zona". Así, ha señalado que los vecinos "ya pueden verter los residuos en este lugar y evitar que se formen islas de basura junto a los contenedores, lo que va a suponer un refuerzo y una mejora en el estado de conservación, visibilidad y decoro de los contenedores de basura de Villarrubia".

"Habitualmente encontramos enseres y residuos en los contenedores de la zona que no son los adecuados pese a que en esta barriada se duplican los servicios de Sadeco, pero ya con este ecoparque hemos conseguido que no tenga nadie ninguna excusa para tirar los residuos donde no debe, aparte de poder hacer uso del servicio a domicilio de enseres y electrodomésticos que la empresa municipal pone a disposición de todos", ha apuntado Dorado.

En total, este nuevo ecoparque cuenta con contenedores de distintos tamaños que oscilan entre los 20 y los 30 metros cúbicos y que "dependen del peso de los residuos, como ocurre también en los otros cuatro ecoparques de la ciudad". Además, el presidente de Sadeco ha determinado que el recinto cuenta con un doble circuito independiente con entrada y salida para usuarios y otra entrada y salida distinta para los servicios de Sadeco "con el objetivo de mantener la seguridad y la calidad de este ecoparque".

Así, este ecoparque se ha convertido en el quinto de semejantes características que hay establecido en Córdoba y que da cobertura a toda la ciudad, después de los ya existentes en los polígonos de El Granadal, del Guadalquivir y de Chinales, y el situado en la avenida Linneo. "Esta nuevo planta de reciclaje va a completar el servicio al resto de ecoparques, pero especialmente va a ser de utilidad para los barrios de la periferia gracias a su ubicación", ha explicado Dorado.

Cabe destacar que este nueva zona de reciclaje de la barriada de Villarrubia compartirá espacio con la construcción de una planta de reciclaje de residuos verdes para la elaboración de compost en cuyo proyecto se ha previsto un presupuesto de 290.000 euros.

Por último, Dorado ha destacado que llevarán a cabo una campaña "con el fin de que los vecinos de Villarrubia y sus alrededores arrojen sus residuos en el nuevo ecoparque", mientras que este espacio tendrá un horario de apertura al público de 9:00 a 14:00 por las mañanas y de 17:00 a 19:00 por las tardes.