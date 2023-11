Los cordobeses prefieren los villancicos clásicos para el espectáculo de Navidad de la calle Cruz Conde

Faltan ya poco más de 24 horas para que Córdoba se ilumine por Navidad y, además, el espectáculo de luz y de sonido de la calle Cruz Conde estrene su nueva playlist de villancicos que, por el momento, es todo un misterio. Si en años anteriores, los temas que sonarán cada tarde en pleno centro de la ciudad durante más de un mes se iban desvelando a medida que se iban haciendo las pruebas, en esta ocasión, el secretismo es absoluto y en los ensayos que se han celebrado no han sonado villancicos diferentes a los del año pasado.

Para conocer la opinión de los cordobeses, el Día lanzó una encuesta el pasado 20 de noviembre con diferentes opciones de villancicos para que suenen en el espectáculo navideño, en los que incluimos desde las versiones más tradicionales y clásicas, las de toda la vida, pasando por las versiones más modernas.

Una vez cerrado el plazo para poder contestar, ya tenemos ganadores, aunque no serán los que suenen al ritmo de las luces a partir de este viernes. Así las cosas, la opción que ha recibido más votos, en concreto el 31%, es la de los villancicos tradicionales, como Campana sobre campana, o Los peces en el río. Se trata, además, de una opción que ha sido muy bien valorada y defendida en las redes sociales, pero que no sonaron el año pasado.

En concreto, en la edición del año pasado, sonaron All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey, clásico entre los clásicos, además de Last Christmas de Ariana Grande, Navidad, Navidad, de Luis Miguel, y Feliz Navidad, de Boney M.

Siguiendo con los resultados, en segunda posición ha quedado la todopoderosa Mariah Carey y su megahit All I Want for Christmas Is You, con un 20% de los votos. Por cierto, que este manido villancico sonará sí o sí a partir de este viernes, ya que es, sin duda, uno de los temas que, a buen seguro, no va a faltar.

El Tamborilero, de Raphael, por su parte, que es otro grande de los villancicos españoles, ha quedado en tercera posición con un 16%.

Con un 13% de votos ha quedado el villancico El burrito sabanero, en todas sus versiones. La encuesta, además, ha dejado un doble empate entre los temas Feliz Navidad de Boney M -que ya sonó el año pasado- y Santa Claus llegó a la ciudad, la versión de Luis Miguel, con un 8% de los votos.

En último lugar y con menos apoyo, con apenas un 5% de los votos ha quedado Jingle Bells, otro clásico entre los clásicos navideños.

Tras conocer los resultados de la encuesta realizada por el Día, ahora solo hay que esperar a que el Ayuntamiento de Córdoba desvele la lista de villancicos que nos acompañarán durante las próximas semanas y comprobar si coincide con los gustos o no de las personas que han votado.