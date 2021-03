Los vendedores ambulantes critican que el Ayuntamiento de Córdoba les "discrimina"

Cerca de 200 vendedores ambulantes se han concentrado junto al Ayuntamiento de Córdoba para exigir una mayor receptividad por parte del gobierno local y expresar su "total desacuerdo" con la propuesta de nuevas ordenanzas presentadas por el consistorio de manera unilateral.

El motivo de la concentración, según ha explicado el presidente de la Asociación de Comerciantes Autónomos Ambulantes de Córdoba (Comacor), Antonio Torcuato, ha sido el de protestar contra la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento sobre el mercado ambulante en la que "no se ha contado con la opinión del mercado ambulante".

"No estamos conformes" con la propuesta sobre el comercio ambulante porque "van a tratar unos puntos de interés porque estos no tienen nada que ver lo que exigimos, ya que no han sido consensuados con nosotros", ha precisado Torcuato, que además ha reclamado que se dictamine una nueva ordenanza que defienda lo que este sector requiere.

Torcuato ha aclarado que la antigua ordenanza necesitaba una modificación de algunos puntos para estar acorde a la Ley de comercio ambulante andaluz porque, la última ayuda que dio la Junta de Andalucía a los comercios ambulantes, no la recibieron por ese mismo desajuste. "Sin embargo, nos hemos encontrado con una modificación nueva de 49 páginas, cuando la de Málaga, por ejemplo, que tiene seis mercados más que Córdoba, solo tiene 16 páginas".

Precisamente, el presidente de Comacor ha denunciado que la ordenanza es "muy enrevesada" y es más "restrictiva" que la propia Ley de comercio ambulante. "Nos proponen una ordenanza en la cual dan la vuelta a las cosas para que nosotros, cuando tengamos algún problema, no nos enteremos y nos puedan rechazar", ha indicado Torcuato, que también ha destacado las casi 1.000 familias que viven de los 11 mercados ambulantes de Córdoba, las cuales, "sin mercadillos no podrían ganarse la vida de ninguna manera".

"El día 11 de febrero se aprobó una moción de la flexibilización de las licencias y el día 15 empezamos a recibir requerimientos de que, si en diez días la administración no recibía la documentación que requerían, nos cancelaban la licencia del puesto del mercadillo, y eso en los tiempos de pandemia en los que vivimos es todavía más grave", ha lamentado el presidente de Comacor.

Sobre las posibles causas de las instituciones para "renegar a los vendedores ambulantes de sus derechos", Torcuato ha criticado la "discriminación" del Ayuntamiento, que tiene un "celo excesivo" contra la venta ambulante que, en palabras del presidente de Comacor, les impide ayudar públicamente a los vendedores ambulantes. "Es una situación extraña que jamás la hemos vivido antes y en la que solo pedimos que nos dejen trabajar", ha declarado.

De hecho, Torcuato ha insistido en que van a hacer las actuaciones que sean necesarias para acabar con el estereotipo del vendedor ambulante como "ladrones y mangantes, cuando realmente son autónomos que cumplen con todas las normativas".

Por último, el presidente de Comacor ha justificado el rechazo a la nueva normativa porque, para un cambio de puesto en el mercadillo no se les contempla la petición pese a que en la ley está permitida y, según ha explicado, se les exige tener a un asalariado un tiempo para solicitar ese cambio cuando esa flexibilización antes la tenían y desde los dos últimos años les están poniendo las cosas imposibles".