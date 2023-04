Los vecinos de la calle Rey Don Pelayo de Córdoba reivindican la reforma integral de la vía

La asociación vecinal Guadalquivir, Campos de la Verdad y Fray Albino ha vuelto a reclamar al Ayuntamiento de Córdoba la reforma integral de la calle Rey Don Pelayo.

La demanda llega después de que el pasado 17 de marzo se celebrase una asamblea en la que volvió a reivindicar el arreglo completo de la calle. A la asamblea, según ha informado el colectivo vecinal, acudió el responsable de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Álvarez, "quien anunció que el proyecto de rehabilitación de la calle no lo iba hacer Emacsa, sino que lo haría directamente el área Infraestructuras y que en el presupuesto se cubrirían todas las incidencias que puedan surgir, dado el mal estado en el que se encuentra tanto acerado como calzada".

La organización vecinal ha explicado que la modificación del proyecto "lleva un tiempo, que la vecindad asume, lo que no es motivo para que después de casi un mes desde la asamblea vecinal, no tengan uncompromiso escrito de la Delegación de Infraestructuras".

Por ello, ha pedido que se comunique por escrito el compromiso adquirido, así como el nuevo proyecto de rehabilitación de la calle Rey Don Pelayo, con presupuesto incluido y plazos de ejecución. Sin embargo, hasta la fecha no han recibido respuesta alguna por parte de Antonio Álvarez, tal y como se puso de manifiesto en la asamblea vecinal celebrada este jueves 13 de abril.

En la misma, según ha explicado, "no solo se ha comprobado que no se ha cumplido el compromiso de entregar por escrito la propuesta del concejal, con el consiguiente malestar sino que ha surgido un nuevoproblema, que no solo es de esta calle, es de todo el barrio, la falta de limpieza de las calles con lo que el enfado con el ayuntamiento se ha incrementado".

"Los compromisos son para cumplirnos y lo vamos a seguir recordando. Denunciamos el total abandono del barrio por parte del Ayuntamiento, que habiendo un presupuesto aprobado desde e 2019 todavía hoy no se ha arreglado la calle", ha subrayado.

La asociación ha incidido en que "la paralización del arreglo de esta calle no es un problema solo de estos vecinos y vecinas" y ha añadido que "con la paralización de esta obra se paraliza la mejora de todas las calles del Campo de la Verdad".

En esta línea, ha insistido en que "todas las calles en menor o mayor grado están igual de abandonadas, con calzadas y acerados intransitables".

Además, ha anunciado que el próximo 27 de abril celebrará a una nueva asamblea vecinal "porque no es solo un problema de la calle Rey Don Pelayo, es un problema de todo el barrio".

"Después de cuatro años sin arreglar la calle Rey Don Pelayo, quién nos asegura que ahora sí se va arreglar. Por eso insistimos y exigimos que la nueva propuesta de arreglo de la calle se hiciera por escrito, cómo va a ser la obra, plazos de realización y presupuesto incluido, con las previsiones de incidencias que puedan surgir a cargo del Ayuntamiento", ha concluido.