Los vecinos de Las Moreras reclaman parques infantiles para su barrio, el "gran olvidado" por el Ayuntamiento

Las asociaciones vecinales La Voz de las Moreras y Caminando Juntos han reclamado al Ayuntamiento de Córdoba parques infantiles para su barrio, que en la actualidad carece de estas zonas de juego.

Por ello, piden al Gobierno municipal que "destine parte de la inversión que va a acometer en parques infantiles a este barrio donde los niños y niñas tienen que tener los mismos derechos".

Los vecinos han sentido "perplejidad e indignación" después de conocer a través de los medios de comunicación que el Ayuntamiento reparará 16 zonas de juego y que "no ha previsto ninguna inversión para la barriada de Las Moreras, de nuevo la gran olvidada".

Así, explican que hace unos años, en los jardines centrales del barrio, los de Federica Montseny, se retiraron los únicos juegos que había en dos parques infantiles para "su supuesto arreglo y reposición". Sin embargo, "a día de hoy ni están ni se les espera".

"Las asociaciones de vecinos del barrio nos hemos cansado de denunciar esta carencia y tantas otras al alcalde, pero solo recibimos la callada por respuesta; nos sentimos ninguneados y engañados por este Ayuntamiento", aseveran.

En ese sentido, añaden que "los niños de Las Moreras tienen los mismos derechos que cualquier niño, pero no tienen donde jugar" ya que en esta extensa zona de la ciudad no hay parques infantiles y "la pista polideportiva está abandonada por el Imdeco". Para rematar, la Escuela de Adultos Paulo Freire está "cerrada a cal y canto, así que nuestros jóvenes y mayores no pueden estudiar".

"El Gobierno municipal escucha a sus técnicos en la materia y se olvida de sus vecinos", manifiestan las asociaciones, que demandan al Ayuntamiento y sus responsables públicos que "pasen a la acción y se guíen por criterios de justicia social".