Los vecinos del Casco Histórico de Córdoba urgen a permitir ya la instalación de placas solares para autoconsumo

Las asociaciones de vecinos Puerta de Almodóvar, La Axerquía, Regina-Magdalena, La Medina, Galea Vetus de San Agustín, San Lorenzo Existe y La Fuenseca-Santa Marina-Orive han celebrado este viernes una concentración-asamblea abierta frente al Ayuntamiento para evidenciar "las dificultades que siguen encontrando para hacer efectivo el derecho ciudadano" de instalar placas solares para autoconsumo en el Casco Histórico.

Durante la cita, los vecinos han expresado su desacuerdo con la propuesta que el presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo, Salvador Fuentes, ha llevado al consejo de gobierno de este organismo. “Es un intento de cambiar algo para que nadie cambie", han denunciado las asociaciones.

Y han recordado que, conforme al acuerdo de la Gerencia de julio de 2007, desde esa fecha ya era posible la instalación del placas en “inmuebles donde sea de aplicación la ordenanza de Zona Renovada”. La "única buena noticia" es que Urbanismo "va a ponerse a trabajar en el asunto", han valorado.

Los vecinos han aprovechado el foro para reprochar a Fuentes que desde que el pasado mes de mayo se comprometió a tener una propuesta sobre la mesa una vez pasada la Feria "no solo no haya presentado ningún documento, sino que no se haya dignado recibir a las asociaciones a pesar de los múltiples requerimientos".

“La primera reunión que tuvimos se produjo el 1 de marzo y fue -relatan las asociaciones- como consecuencia de la concentración convocada el 7 de febrero”. En esa misma fecha, explican las asociaciones, “en vez de recibir en su despacho a los colectivos, convocó una rueda de prensa en la que informó de que en el próximo consejo presentaría una propuesta sobre este particular". Esto lo hizo "en el último momento por urgencias, viéndose obligado a retirar dicha propuesta del orden del día a la vista de la imposibilidad de justificar un procedimiento tan precario”.

Las asociaciones han incidido en su rechazo al hecho de que para autorizar la instalación de placas solares se tramite una modificación del Plan Especial de Protección del Casco Histórico, “un proceso que podría eternizar la solución a un problema que debe abordarse desde la perspectiva de la emergencia climática, no desde la óptica puramente administrativa”.