Los vecinos del Campo de la Verdad de Córdoba insisten en que la zona "no puede ser el aparcamiento de la ciudad"

"El Campo de la Verdad no puede ser el aparcamiento de la ciudad”. Esa fue la conclusión a la que llegaron los vecinos y vecinas de la zona en la asamblea informativa y consultiva convocada por la Asociación Guadalquivir del Campo de la Verdad y Fray Albino.

Según han detallado desde la junta directiva de la asociación, en dicha reunión los vecinos de las calles Altillo y Fray Albino, de Secunda Romana, El Rosario, Acera de San Julián, Doble de Cepa, los Mesías, Acera del Lindero, Rafael Blanco León, Carretera de Castro..... expresaron su descontento con la "actitud" de la Delegación de Movilidad del Ayuntamiento, "que en casi dos años de mandato no ha dado ningún tipo de solución al problema de los aparcamientos en la zona".

Los vecinos insisten en que ven "como cada día que pasa es más difícil que la vecindad pueda aparcar en sus propias calles. Cuando el turismo vuelve a pisar las calles de Córdoba es imposible que vecinos y vecinas encuentren aparcamiento". También destacan que se ha incrementado la contaminación acústica y atmosférica, "que es la más peligrosa por la intensidad de trafico y la velocidad".

Asimismo, apuntan que todas las calles del entorno de la Calahorra, avenida Fray Albino, calles Altillo, Cordel de Ecija, Luis Braile, Israel... todos los días están llenas vehículos que en su mayoría no son de personas residentes. Así como que los terrizos existentes en la avenida de Fray Albino no están acondicionados para el aparcamiento, "no tienen vigilancia y aun así se llena de vehículos y de caravanas, imposibilitando el aparcamiento vecinal".

El colectivo sostiene que la avenida de Cádiz es una de las vías que más tráfico tiene en la ciudad, "es por ello que se produce una gran contaminación acústica y atmosférica con daños importantes para las personas" y que a pesar de estar limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora, no se respeta, "yendo a más velocidad". Por eso consideran necesario que el Ayuntamiento ponga resaltos reductores de velocidad del tipo paso de peatones elevado, "que por otra parte facilitaría el paso a las personas con capacidad reducida".

Además demandan al Ayuntamiento restricciones de aparcamiento para los no residentes durante los días de celebración de eventos como la Cabalgata de Reyes, el Mercado Temático, la Semana Santa, la Feria de Mayo, los días de partido del Córdoba Club de Fútbol, así como los fines de semana y los días de eventos que surgen durante el año sin programación prevista. También piden que se habilite para parking el terrizo de la avenida del Campo de la Verdad y tarjetas Acire para los residentes de la avenida Fray Albino y las calles Burgos, Luis Braille, Obispo Cubero, Cordel de Écija y Altillo. Así como el acondicionamiento del terrizo existente junto al Hotel Hesperia como zona ajardinada y la ubicación de aparcamientos para turistas junto al estadio de El Arcángel

Otras de las demandas que piden al Ayuntamiento es la utilización pública de los solares de las calles Papa Juan Pablo II, Doctor Rafael Blanco León y Acera del Lindero y más servicio de autobuses en los encuentros futbolísticos y cuando haya algún evento e información de su existencia, "para así propiciar que se utilice más el transporte publico".