Colegios e institutos comienzan las vacaciones de Navidad

El primer trimestre del curso ha concluido. Desde ayer y hasta el próximo 8 de enero –así los más pequeños tienen un día más para disfrutar de todos los regalos que recibirán en los próximos días–, las aulas de colegios e institutos permanecerán cerradas a cal y canto. El motivo no es otro que las vacaciones de Navidad, las primeras del curso escolar, que empezó ayer por el mes de septiembre.

Durante toda esta semana, en muchos centros se ha levantado el pie del acelerador –sobre todo en los últimos días– por aquello de festejar por todo lo alto las fiestas navideñas con las más que tradicionales representaciones teatrales –en las que no han faltado los nacimientos– o actuaciones y coreografías musicales para delicia y orgullo de padres, madres, tíos y madrinas, en definitiva, para todas las familias. Pero claro, como todo en la vida el final no llegó hasta ayer, cuando a eso de las 14:00 los centros educativos cerraron sus puertas, no sin antes vivir una jornada de despedidas y con alguna que otra sorpresa.

Por ejemplo, en el colegio Juan de Mena aparecieron los Reyes Magos a eso de las 12:30 para sorpresa de los más pequeños. Una visita auspiciada por los padres de los alrededor de 700 alumnos de este centro de la avenida Carlos III. La directora del centro, Carmen Laín, explica que jornadas como las de ayer "son muy participativas", ya que para ello programaron actuaciones con el alumnado, mientras que la guinda del pastel la pusieron sus Majestades de Oriente cuando entraron clase para clase.

Eso sí, las notas también llegaron ayer para el alumnado. Laín añade que durante esta semana el centro ha contado con actividades navideñas y, por ejemplo, una de ellas ha consistido en mostrar a los escolares –y de la mano de las familias– cómo se celebran estas fiestas en países como Japón o Alemania con una escenografía adecuada. Antes de cerrar el colegio, Laín hace un balance positivo de este primer trimestre del curso y anota que ha sido "muy positivo", aunque también reconoce que en su caso "apuramos el tiempo al máximo".

"Cerramos el primer trimestre muy contento y con muchas actividades", anota el director del instituto Galileo Galilei, Juan Fernando Jiménez, quien también subraya que a pesar de ser la última jornada lectiva del año en este centro de Educación Superior sí que dieron clases, eso sí, durante las primeras horas.

Y es que, en el instituto Galileo Galilei a partir de las 10:30 el ambiente se relajó e, incluso, algunos de sus alumnos salieron del centro para representar una obra teatral en un centro de mayores del barrio; fue el caso de los estudiantes de Bachillerato. A todo ello se sumaron actividades del departamento de Música, hasta que a partir de las 13:00 se entregaron las notas.

El segundo trimestre educativo dará comienzo el próximo 8 de marzo y se prolongará hasta el 12 de abril, viernes en el que darán comienzo las vacaciones de Semana Santa, que se extenderán hasta el 22 de abril.

A continuación dará comienzo el tercer y último trimestre del curso, que llegará hasta el 21 del próximo mes de junio, para los alumnos de Educación Primaria, mientras que para los estudiantes de Secundaria y el resto de enseñanzas las clases seguirán hasta el 25 del mismo mes, que es cuando se dará por concluido el curso escolar 2018-2019.