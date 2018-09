Las aulas reciben hoy a casi 70.000 alumnos de Infantil y Primaria

Los colegios llevan abiertos poco más de una semana -el profesorado se incorporó el pasado 1 de septiembre-, pero es hoy cuando las aulas abren sus puertas al alumnado y en un horario flexible para que el primer día no sea del todo traumático después del asueto veraniego. Los primeros en retomar la actividad son los 69.930 escolares matriculados en el segundo ciclo de Educación Infantil y Primaria. Para ellos, se acabaron las vacaciones estivales y, para ellos, da comienzo el curso escolar 2018-2019.

Un periodo lectivo marcado, un año más, por la bajada de la natalidad que ha provocado que la Delegación de Educación haya tenido que cerrar 16 unidades en Infantil respecto al curso 2017-2018. Se trata de una cifra de la que ya alertaron al cierre del pasado curso escolar los sindicatos de enseñanza y también el profesorado. No en vano, desde la Delegación de Educación cada curso se va reduciendo el número de plazas para niños de Infantil -a partir de los de tres años- y, por ejemplo, para el curso 2018-2019 se programaron que iban a ser 325 puestos menos. Y es que, en 2015 nacieron 7.050 niños en Córdoba, según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que los colegios de la provincia cuentan con una oferta mucho mayor de plazas que, de manera evidente, no se llenan, a pesar de la reducción de la mismas. Esta situación ha provocado también, según ya indicó el pasado mes de junio la Junta de Personal Docente no Universitaria -que representa a más de 12.000 profesores-, que desde el curso 2016-2017 se hayan cerrado hasta 60 unidades de Infantil y Primaria.

A pesar de ello, lo que es bien cierto es que desde hoy y durante los próximos nueve meses habrá 1.078 aulas dedicadas al alumnado del segundo ciclo de Infantil, en el que están matriculados en la provincia 30.952 pequeños y a los que se suman los 9.672 del primer ciclo -niños de hasta tres años- que empezaron el curso la semana pasada. En el caso del ciclo de educación Primaria, según los datos aportados por el departamento que dirige Antonio José López, en lugar de descender, el número de aulas ha aumentado en 28 y son 2.389 las unidades que abren hoy sus puertas para recibir a 48.650 alumnos.

Éstas son algunas de las cifras que ofreció la semana pasada la Junta para dar a conocer las novedades del curso escolar, en el que según ya han expuesto los sindicatos del área "quedan muchos retos por afrontar", entre ellos, la reducción del número de alumnos por aula. Se trata de una demanda que vienen reclamando las organizaciones sindicales desde hace más de un par de años ante la continua bajada de la natalidad. Así, el secretario general del sindicato provincial de Enseñanza de CCOO, Antonio Sánchez, sostiene que "la reducción de la ratio debe ser una prioridad para la Administración". "Es una reivindicación primordial de nuestro sindicato y de la comunidad educativa en pro de una mayor calidad de la educación", remarca.

Desde la Asociación Nacional de Profesionales de la Enseñanza (ANPE), por su parte, confían en que a lo largo de este curso "el profesorado avance en la recuperación de las condiciones laborales arrebatadas durante los años más duros de la crisis económica". No obstante, aluden a "los desajustes en la planificación que provocan, año tras año, que el inicio de curso se vea negativamente afectado, tanto por deficiencias en los equipamientos materiales como por la falta de cobertura de numerosos puestos en los centros, perturbando el normal comienzo de la actividad lectiva, en algunos casos durante semanas". Por ello, desde esta organización sindical urgen a la Consejería a que "adopte las medidas necesarias para proteger la calidad del servicio educativo que recibe el alumnado, como por ejemplo la optimización del sistema de cobertura de bajas".

El aumento de la plantilla del profesorado ha sido otra de las peticiones de los sindicatos en los últimos años. Se trata de una situación que se ha corregido para este curso que hoy arranca, ya que su número se ha aumentado -a pesar de la reducción de escolares- en un 3% en todos los ciclos de enseñanza. Así, hasta el mes de junio del año que viene está previsto que 12.267 profesores impartan clases en Córdoba en todos los ciclos educativos, de los que 11.878 lo harán en instalaciones públicas.

La Unión de Sindicatos de Trabajadoras en Andalucía (Ustea) centra gran parte de sus críticas en la educación concertada ante este inicio de curso. Así, sostiene que el distrito Centro "está plagado", mientras que tilda de "preponderante" el número de centros sostenidos con fondos públicos en el barrio de la Fuensanta. "La concertada no es más barata que la pública en situaciones análogas. Lo que encarece el servicio público es la atención al medio rural, donde la concertada ni está ni se la espera", aseguran.

Escuelas Católicas, CECE-Córdoba, la Fundación Santos Mártires son tres de las entidades que agrupan en la provincia a los colegios de la red concertada, a las que se suman los centros que están en régimen de cooperativa. Y aunque ellos también han sufrido los rigores del descenso de la natalidad, siguen teniendo más demanda que oferta de plazas.

Un curso, el del 2018-2019, en el que las grandes infraestructuras siguen en marcha, aunque algunas de ellas forman parte de proyectos que se dieron a conocer hace ya más de cinco años y, sin embargo, en todo este tiempo no se han llevado a cabo. A saber, las previsiones que maneja la Delegación de Educación para este periodo lectivo es gestionar actuaciones por valor de unos 20 millones de euros en 78 centros educativos. El colegio Turruñuelos es uno de ellos. Este centro cuenta con un presupuesto de 4,4 millones de euros y su ejecución está prevista que concluya a finales del año que viene; sí, en 2019. Eso sí, a pesar de que no se ha construido -las obras comenzaron el pasado mes de agosto-, el de Turruñuelos está constituido de manera jurídica desde 2015 y, desde entonces su alumnado recibe clases en el centro Califato, ubicado en el Parque Figueroa. Otra de las obras previstas para este curso es la del instituto de Miralbaida.

El regreso al colegio trae aparejada la temida cuesta de septiembre para las familias. Según un estudio que la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA), la vuelta al cole este año representará un gasto medio de unos 400 euros en Córdoba; eso sí, la cuantía varía si el menor está matriculado en un colegio público, en uno de régimen concertado o en uno privado. Así, si las familias optan por un colegio privado, el desembolso es de 1.105 euros, incluyendo la matrícula. Mientras, en un centro concertado la cifra ronda los 490 euros y en los públicos unos 400 euros.

Y mientras que hoy ponen punto y final casi 70.000 escolares a las vacaciones, los que aún podrán disfrutar algunos días más de ellas serán los de Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y resto de enseñanzas, ya que no tendrán que volver a las aulas hasta dentro de una semana. En total, este año en Córdoba habrá escolarizados 164.027 alumnos.