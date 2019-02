Las crisis del turismo hace perder viajeros también a los apartamentos de la provincia

Pese a la defensa de la administración, que alega que esos malos datos turísticos se deben principalmente a que no se registra gran parte de los viajeros alojados en alojamientos alternativos, este dato confirma que el turismo no vive su mejor momento en Córdoba. La estadística hotelera ya lo confirmó , teniendo en cuenta que son los hoteles el tipo de alojamiento más extendido entre los turistas que visitan tanto la capital como la provincia. Conviene insistir en el hecho, además, de que otras provincias como Sevilla o Granada también están experimentando durante los últimos meses un incremento muy significativo de otro tipo de alojamientos y, sin embargo, la caída de turistas aquí ni se la ve, ni se la espera.

El problema del turismo en Córdoba no se debe, únicamente, al boom de los alojamientos alternativos a los hoteles. Lo confirma la Encuesta de ocupación en apartamentos turísticos publicada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) que certifica una caída de los viajeros que eligen estos alojamientos , algo que ya ocurrió con los hoteles.

Unas 2.000 viviendas turísticas

El Instituto Nacional de Estadística (INE) incluye en sus encuestas de ocupación a los hoteles, los apartamentos turísticos, los campings, las casas rurales y los albergues, siendo los primeros los más representativos No incluye así otro modelo de alojamiento en boga, las viviendas con fines turísticos. Según los cálculos de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Córdoba (Aehcor), en la capital hay alrededor de 2.000 viviendas de este tipo, tanto regladas como no regladas. La Junta de Andalucía obligó hace pocos meses a plataformas como Airbnb, líder en el sector, a retirar de su página web aquellas ofertas de viviendas turísticas que no estuvieran registradas. Sin embargo, a pesar de que la medida se llevó a cabo, desde el sector han denunciado que una vez se consigue el número de expediente se puede volver a ofertar, aún sin tener la licencia definitiva.