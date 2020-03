Los tribunales fallan en favor del Ayuntamiento de Córdoba en el caso el Hospital Averroes

El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 5 de Córdoba ha fallado en favor del Ayuntamiento en la sentencia del recurso que en su día presentaron los promotores del Hospital Averroes, que pedían una compensación a la GMU por 6,6 millones de euros por daños y perjuicios al verse afectados sus intereses por la no construcción del hospital que sería edificado en el Tablero.

Para el gerente de Urbanismo, Salvador Fuentes, "esto lo que viene es a confirmar que la GMU lo hizo de manera impecable y se debe hacer justicia por el antiguo gerente de Urbanismo, Luis Martín y todos los que han pasado por la gerencia". Para Fuentes, con esto, "se devuelve la honorabilidad y el respeto a la delegación". La GMU ahora podrá hacer uso dotacional de la parcela, que antes estaba afectada por el recurso.

La iniciativa del proyecto Averroes fue presentada en el año 2011 consiguiendo el respaldo económico de Cajamar. Los inversores cordobeses tenían la intención de construir un hospital privado en la zona del Tablero, sin embargo, surgió en el procedimiento una demanda al Ayuntamiento por parte de la Junta de Andalucía que consideraba que el suelo era de dominio público y no podía concederse como derecho de superficie. Durante el procedimiento, el Quirón y Averroes negociaron y acordaron que Quirón se haría cargo de la parte hospitalaria y las consultas externas irían a Averroes en el Tablero. Sin embargo, finalmente los impulsores de Averroes interpusieron un recurso por 6,6 millones de euros en contra de Urbanismo.

Cordel de Écija

Fuentes se ha referido además al Cordel de Écija, "se sigue las conversaciones con los grupos para explicarles, el Cordel es un acto reglado y el alcalde se comprometió a mostrar los expedientes a todos los grupos políticos, eso se va a hacer y es importante que se sepa, es un proyecto de ciudad y hay que sacarlo con el mayor consenso posible". El edil considera que están siendo "muy leales" ante una obra de tanta envergadura en la que se necesita participación del movimiento ciudadano, del comercio y de los empresarios.

Con ello, ha añadido que "va equiparada" la parte "residencial y la comercial" y que en el reparto de usos, ha insistido, "se habla de temas proporcionales". Asegura que ha habido declaraciones muy precipitadas, sin embargo, lo que hay en los mapas son manchas, un borrador del plan con fecha del 26 de octubre y la construcción de un puente que antes no se había contemplado.

La propuesta, asegura Fuentes, es que las residencias se trasladen hacia el Puente de San Rafael, "pero no hay cambio en la proporcionalidad". En el terreno confluyen tres avenidas, y la construcción de un puente que va hacia Loyola es vital. "No se puede concebir como zona peatonal, el puente se debe construir, no puede ser una pasarela porque hundiríamos al Distrito Sur".

Fuente ha aclarado de que "lo que se va a hacer ahora es elevar el proyecto a la Junta de Andalucía para que dé su opinión al respecto".