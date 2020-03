Urbanismo asegura que el plan para el Cordel de Écija equilibra los usos residencial y comercial

A pesar de ser un proyecto en ciernes y de existir apenas información alrededor del mismo, el plan de actuación en la zona del Cordel de Écija está dando mucho de que hablar. De momento, Comercio Córdoba ha asegurado que se ha presentado un plan que prima lo comercial y que dañaría a las tiendas de cercanía.

Mientras, el principal partido de la oposición, el PSOE, ha acusado al cogobierno de PP y Cs de querer cambiar el espíritu de la moción aprobada en 2019 y de filtrar información. Esto último ha enfadado, y mucho, al presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), Salvador Fuentes, quien ha recomendado a la portavoz socialista, Isabel Ambrosio, que pida explicaciones a Comercio Córdoba, y quien ha asegurado por activa y por pasiva que no ha filtrado absolutamente nada de ese proyecto.

La crítica de Comercio Córdoba viene a decir que en la Gerencia se ha presentado un proyecto, que conlleva lógicamente la innovación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y en el que se le da mucho espacio a una gran superficie comercial (hace poco ya se habló de la intención de los promotores de hacer un centro como el Lagoh de Sevilla).

Sin embargo, Salvador Fuentes, a pesar de no ser claro en este aspecto, ha asegurado que "lo que se ha dicho que era el doble" -doble de comercial antes que de residencial- "no se ajusta a la realidad". "Lo sensato es prudencia", ha pedido Fuentes, quien ha apuntado además que el proyecto de Lar se presentó a finales de febrero y no el día 12, como ha dicho el PSOE (realmente el día 12 sí se presentó un plan, pero no llevaba la firma del arquitecto).

Con ello, ha añadido que "va equiparada" la parte "residencial y la comercial" y que en el reparto de usos, ha insistido, "se habla de temas proporcionales". Acerca de si los usos se repartirían 50% (residencial) y 25% (comercial) y otro 25% (equipamientos) como se ha publicado, el presidente de la Gerencia ha dicho que esas cifras "no aparecen en ningún texto", ni siquiera en esa moción aprobada el año pasado por unanimidad en el Pleno.

Mientras, Isabel Ambrosio ha dicho que el PSOE "no se va a salir ni un ápice de aquella moción", todo ello porque, ha añadido, "los acuerdos están para cumplirlos y no han cambiado las necesidades del Distrito Sur".