El Tribunal Militar Central abre juicio oral contra los cuatro militares procesados por las muertes en Cerro Muriano

El Tribunal Militar Central ha acordado este lunes la apertura del juicio oral contra los cuatro militares procesados por la muerte de dos soldados durante unas maniobras en la base de Cerro Muriano, en Córdoba capital, en diciembre de 2023. Se trata del último paso procesal para la celebración del juicio oral, tras la conclusión del sumario y la aclaración de un error material solicitada por la defensa de uno de los mandos investigados. La Fiscalía Jurídico Militar y las ocho partes personadas en el procedimiento -tanto defensas como acusaciones- tienen ahora un plazo de cinco días para presentar sus escritos de conclusiones provisionales, según consta en el auto judicial, al que ha tenido acceso El Día de Córdoba.

En mayo, el Tribunal Militar Central número 1 de Madrid confirmaba el procesamiento de los cuatro mandos por presuntos delitos contra los deberes del servicio por su presunta implicación en la toma de decisiones que llevó a la maniobra de cruce de lago que el 21 de diciembre de 2023 concluyó con la muerte del cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años, casado y natural de Villafranca de Córdoba, y del soldado Carlos León Rico, de 24 años. Los procesados son un teniente coronel, un comandante, un teniente y el capitán que ordenó la maniobra; en verano, todos fueron cesados por el Ministerio de Defensa.

La tragedia se produjo a primera hora de la mañana del día de autos, cuando un grupo de militares en formación debía cruzar un lago artificial ubicado en el interior de la base de Cerro Muriano. Las maniobras se habrían realizado con unas temperaturas muy frías, cercanas a los cero grados, y en unas condiciones de seguridad cuestionadas por la investigación.

De inmediato, los militares en prácticas se vieron "superados" por la situación y muchos de ellos salieron del agua como pudieron y con evidentes "síntomas de hipotermia". En un principio se dio por desaparecidos a los soldados León y Jiménez, cuyos cuerpos se hallaron a media mañana tras la intervención de submarinistas especializados de la Guardia Civil.

Sin medidas de seguridad "suficientes"

De acuerdo al auto de procesamiento, la maniobra en la que dos militares perdieron la vida carecía de "medidas de seguridad suficientes" y se realizó supuestamente "con unas condiciones de frío en el agua que la convertían en una actividad peligrosa", de acuerdo al auto del Tribunal Militar Central. Así, de las diligencias de instrucciones practicadas hasta el momento se deriva indiciariamente que el capitán "ideó una actividad sin medidas de seguridad adecuadas, con personal que carecía de instrucción y con unas condiciones de frío en el que hacía que hacían de esta práctica una actividad peligrosa".

"No parece que hubiera una adecuada valoración del riesgo ni que el capitán actuara con la pericia que le era exigible", razonaba el tribunal. Entre los motivos esgrimidos, enumera que "la cuerda utilizada no resultó ser apta para la función pretendida, no había experiencia previa de ejercicio militar en condiciones de frío ni se implementaron adecuadas medidas de seguridad para eliminar, reducir o paliar las consecuencias dañosas del riesgo". Todo ello, según el tribunal, sin perjuicio de lo que resulte en el juicio oral, donde se determinará si la conducta del capitán integra o no la figura delictiva que inicialmente se le achaca.

El cabo Miguel Ángel Jiménez Andújar, de 34 años, casado y natural de Villafranca de Córdoba, ingresó como soldado en el Ejército de Tierra en 2011, siendo destinado al Regimiento de Infantería La Reina 2, donde permaneció tras ascender a cabo en 2019. Había participado en misiones en Letonia y Líbano, y se encontraba en posesión de dos cruces al mérito militar con distintivo blanco.

Por su parte, el soldado Carlos León Rico, de 24 años, soltero y natural de El Viso del Alcor (Sevilla), ingresó en el Ejército de Tierra el 8 de mayo de 2023 y estaba también destinado en el Regimiento de Infantería La Reina 2, con sede en la base militar del Ejército de Tierra en Cerro Muriano.