Los transportistas de Córdoba vuelven a la carga este lunes con una marcha lenta para colapsar la autovía

Los transportistas de Córdoba volverán a la calle este lunes o, mejor dicho, a la carretera, en la que será la séptima jornada de la huelga que han puesto en marcha en toda España pidiendo la prohibición de contratar servicios de transporte por debajo de los costes y por el alza en el precio del combustible, que ha agravado la situación. Así, este lunes 21 de marzo entre 200 y 250 camioneros se reunirán en el Arenal para tomar la A-4 y la A-45 circulando al mínimo permitido, 60 kilómetros por hora, por el carril derecho de ambas vías a modo de protesta.

El portavoz en Córdoba de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Miguel Barrero, ha explicado que tenían previsto hacer una marcha por el centro de la ciudad, cuyo permiso ha sido denegado "porque lo hemos hecho por urgencia y las administraciones no consideran que esto sea urgente". Sin embargo, no desistirán en la petición y la recuperarán con la intención de llevar a cabo esa protesta durante la semana, sin poder confirmar aún la fecha.

Barrero ya había informado el jueves de que este fin de semana no habría piquetes instalados en las entradas de los polígonos o de las grandes empresas y mercados, pero sí se han reunido en El Arenal este domingo con pancartas para reivindicar que no se politice su lucha, así como advertir de que "moriremos peleando, no nos rendiremos" o "no somos minoría, somos mayoría".

La jornada se llevará a cabo el mismo día en que la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero y la ministra de Transportes, Raquel Sánchez se reunirán con el departamento de mercancías del Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC). Sin embargo, el sector que impulsa la huelga ya ha dicho que no se siente representado por este comité y que su huelga es "indefinida".