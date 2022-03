Cientos de camiones se movilizan en Córdoba: "En la pandemia éramos héroes, ahora no somos nada"

Camiones y furgonetas no paran de llegar al reciento ferial de Córdoba, desde allí está previsto que comience una marcha lenta por la A-4 y la A-45 para reivindicar la crisis que atraviesa el sector, "la más dura" que recuerdan. Los transportistas afirman que esta es la "única forma de que hagan caso" y aseguran que no retomarán su actividad hasta que sean escuchados.

"Cuando la pandemia éramos héroes, ahora no somos nada", ha comentado la familia de transportistas Rodríguez, tres generaciones de profesionales que se han trasladado hasta El Arenal desde Montoro. "Lo que pedimos es que nos reciban, que nos escuchen", han asegurado al mismo tiempo que reivindican una tarifa cerrada de gasolina para el sector.

"Mi partido político es el que está ahí aparcado", ha señalado el profesional Rodríguez, al comentar las polémicas que han girado en torno a la protesta, "es gente del campo, del camión y la carretera, aquí no hay etiquetas", ha comentado el transportista más joven de la familia.

El portavoz en Córdoba de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Miguel Barrero, ha explicado que esta movilización se pretendía hacer por el centro de la ciudad, cuyo permiso ha sido denegado, no obstante, seguirán intentándolo. "Yo no entiendo como no han puesto solución ya, y como no han dicho de arreglar la situación que ahora mismo es insostenible", ha explicado el portavoz.

Son muchos los transportistas que están generando menos pérdidas en estos días de parón que desempeñando su actividad laboral. "Veníamos afrontando perdidas desde tiempo atrás, ahora afrontamos menos porque tenemos el camión parado", ha explicado Barrero.

Hoy se cumple una semana desde que comenzase la huelga, Barrero ha indicado que el balance es positivo, ya que han notado "mucho apoyo, hay empresas que están cerrando, nos estamos haciendo de notar". Además, el portavoz ha asegurado que "estamos dispuestos a llegar hasta el final" y ha indicado que no cesará la protesta hasta que el Gobierno Central reciba al presidente de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte, Manuel Hernández.