Las empresas de transporte escolar de Córdoba reclaman 1,5 millones por la incidencia del covid

El sector del transporte escolar, a través de la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía (Fedintra), reclama en Córdoba 1,5 millones de euros a la Junta por las medidas puestas en marcha por la incidencia de la pandemia. Además, la Federación Independiente de Transportistas de Andalucía denuncia la poca efectividad y lo vacío de las políticas económicas de la Junta de Andalucía. Desde Fedintra se ha calculado en más de 15 millones de euros el montante económico que la Junta de Andalucía adeuda a las empresas de transporte a nivel regional, entre las indemnizaciones que prevén los contratos públicos de transporte escolar, por la suspensión del curso 2019-2020, más los gastos de limpieza y desinfección covid del presente curso 2020-2021 -1,5 millones de euros a las de Córdoba-.

Además, se quejan de que en materia de transporte escolar el sector también ha sido excluido de la comunidad educativa, al no recibir ni un tipo de ayuda ni compensación para esta materia, ni para otras relacionadas con las normas y protocolos covid. "Así ocurre, de forma lógica, con los centros escolares, y otras empresas auxiliares como las de catering; pero no con las empresas de autobuses", puntualizan.

Los gastos en productos y materiales de limpieza y desinfección; así como en nuevos sistemas de ozono y ventilación, han disparado los costes de mantenimiento de las empresas. Es por esto que los empresarios piden a la Junta de Andalucía que incluya una partida que compense a los concesionarios en los nuevos contratos públicos. Esa compensación también se ha exigido a las consejerías de Salud y Educación de la Junta de Andalucía, para que asuman el sobrecoste que supone la limpieza de los autobuses escolares, y que le remitan material de prevención de contagio de covid-19 para el desarrollo de las rutas escolares y la realización de test a los monitores y conductores. "Esta compensación está reconocida en una sentencia administrativa, emitida por el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Andalucía, que la Junta de Andalucía se niega a acatar", aseguran.

Desde Fedintra insisten en que el gobierno regional anunció "a bombo y platillo" el Acuerdo Andaluz para la Reactivación Económica y Social con empresarios, sindicatos y otros agentes sociales. Y que una de las medidas estrellas era el apoyo financiero a las empresas que más pérdidas habían sufrido durante la crisis del covid con una ayuda de 1.700 euros por tarjeta de transporte.

"Son varias las semanas transcurridas ya, y este nuevo incumplimiento se suma a la larga lista de abandono que ha sufrido el sector del transporte de viajeros en esta pandemia. No sólo es una cuestión de falta de apoyo económico, y de incumplir promesas o legislaciones; lo cual ya es lo suficientemente grave, sino que además nos han dejado de lado, viendo cómo se hunden nuestras empresas, claves para el sector turístico, sin tenernos en cuenta, ni contar con nuestra opinión", apunta Antonio Vázquez Olmedo, presidente de Fedintra. En el denominado Plan de Reactivación Económica y Social de Andalucía el sector del transporte discrecional y turístico va a recibir 6,8 millones de euros, lo que significaba unos 1.700 euros por vehículo, "que aunque insuficiente, paliaría en parte la grave situación de estas empresas". “Pero a día de hoy, nadie nos ha comunicado absolutamente nada, no hemos recibido ningún mensaje de la Junta de Andalucía, y desconocemos si lo que se presentó tiene algún valor”, asegura Vázquez Olmedo.

Desde Fedintra apuntan que el sector del autobús sigue sin estar en el Consejo Andaluz del Turismo, sin recibir los 1.700 euros por tarjeta de transporte prometida por el ejecutivo regional; "cuando en otras comunidades, como por ejemplo la Comunidad Valenciana, las ayudas llegan a los 8.400 euros por vehículo, y viendo cómo el uso de transporte discrecional ha caído un 85% en el último año".

Según Fedintra, El sector del transporte de viajeros de Córdoba perdió aproximadamente 110 millones de euros durante 2020 víctima de la pandemia. En la provincia de Córdoba hay 45 empresas del ramo que dan trabajo a unas 700 personas, el 90% de las cuales se han visto afectadas por un ERTE. La supervivencia se ha basado en algunos casos en la venta de autobuses para poder afrontar todos los costes que ha supuesto el mantenimiento de las empresas.

Desde el sector recordaban que está con una nula actividad a nivel discrecional se dio tanto por la caída del turismo como por las restricciones de movilidad. Para paliar esta crisis a nivel discrecional, el sector reiteradamente pidió ayudas directas que no terminaban de llegar "a pesar de que tanto la Junta de Andalucía como el Gobierno central lo prometieron", destacaban fuentes del sector.

Vázquez Olmedo ya señaló a este periódico que desde el sector han reclamado a las administraciones "ser parte activa de la gestión del turismo en la comunidad", mientras que no han recibido ninguna respuesta en este sentido. Los empresarios del transporte de viajeros se sienten "parte del sector turístico" y creen que tienen que estar representados en foros como la Mesa Sectorial del Turismo de la Junta de Andalucía. A pesar de que lo han solicitado, no están en ella.

Como tampoco están representados, y también lo han pedido, en otros foros de decisión en materia turística. No entienden que no se les tenga en cuenta cuando se convocan reuniones empresariales turísticas, en las que sí están representados los touroperadores, los hoteles o la restauración, entre otros. Vázquez lamentaba que esto sea así, ya que, defiende, los profesionales de este sector del transporte de viajeros son "los primeros y últimos que tratan con los turistas y no se nos está teniendo en cuenta para los planes de rescate y las ayudas".

En lo que se refiere al transporte regular -transporte de lineas interurbanas y metropolitanas-, consideraban que ha habido una cierta ayuda, una cierta compensación por parte de la Consejería de Fomento a las empresas concesionarias de las líneas, pero que se estaba muy lejos de que el servicio pueda seguir siendo rentable por la enorme cantidad de bajada de viajeros que ha habido. En tiempos de pandemia y crisis la Administración mantiene las lineas y los recorridos, pero con una afluencia muchísimo menor de viajeros y las compensaciones para que estas concesiones sean mínimamente rentables no son suficientes para los empresarios del sector.

Mientras que en el transporte escolar desde el sector se ha luchado para conseguir que la Junta de Andalucía prorrogara los contratos por lo menos hasta junio de 2021 después de su intención de sacar concursos nuevos en todas las provincias andaluzas. Los empresarios insisten en que además de que el transporte escolar no es excesivamente rentable, se da la circunstancia de que a las empresas la Administración aún le adeuda indemnizaciones del periodo en el que los contratos estuvieron vigentes pero que por la pandemia y el confinamiento no se realizaron servicios, desde marzo de 2020 hasta final del pasado curso. La norma prevé que cuando no pueda haber servicios por alguna causa se indemnice a las empresas.