Los trabajadores de los museos municipales de Córdoba convocan una huelga para Semana Santa

Los trabajadores de los museos municipales -los ordenanzas- de Córdoba han convocado una huelga para la Semana Santa en la capital cordobesa, cuando se espera la llegada de miles de turistas y el paso de las cofradías y hermandades por las calles del casco histórico.

La protesta cuenta con el respaldo de las delegaciones sindicales de CTA ,CCOO, UGT Y CGT del Ayuntamiento de Córdoba y, con ella reclaman el aumento de la plantilla en el Alcázar de los Reyes Cristianos, los museos Taurinos, Julio Romero de Torres y los Baños Califales, que permanecerán cerrados desde el Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, a expensas de lo que se dictamine en los servicios mínimos.

Manuel González es uno de los portavoces de CTA, que junto a representantes sindicales se han concentrado en la puerta del Ayuntamiento de Córdoba para dar a conocer la protesta. González ha detallado a el Día que el paro llega por el incumplimiento del acuerdo que se alcanzó en 2018 con el anterior equipo de gobierno municipal de PSOE e IU que incluía "el acuerdo por exceso de jornada a pagar una productividad de 600 euros al año y el compromiso de meter a 10 o 12 trabajadores".

Sin embargo, este compromiso no se ha llevado a cabo desde que el PP y Ciudadanos llegaron a Capitulares, según ha denunciado. "Los trabajadores han abierto los lunes de puente y los sábados han trabajado nueve horas; ellos han cumplido y el que no ha cumplido ha sido el Ayuntamiento", ha incidido. "El actual gobierno municipal no lo hace y Recursos Humanos se lava las manos", ha anotado.

Para el dirigente sindical, esta situación se revertería si se la plantilla de trabajadores de los museos municipales de Córdoba se aumentara en 10 o 12 personas, ya que la actual está formada por una veintena de personas, de las que dos se encuentran de baja por enfermedad.

González ha aludido a la carencia de personal de la que adolecen estos espacios y como ejemplo ha expuesto casos como el del Museo Julio Romero de Torres, "donde hay días en el que se abre con solo del personas". Otro caso que ha citado ha sido el del Alcázar de los Reyes Cristianos, donde "deberían estar seis o siete personas a turno y suelen ser cuatro".

En su comparecencia ha admitido que son conscientes del daño que pueden provocar con la huelga al sector del turismo y también al del sector de la hostelería de la capital cordobesa, si bien, ha insistido en que a pesar de ello "parece que el Ayuntamiento no puede hacer nada, pero es la única forma de hacer presión".