El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Córdoba ya está rozando su final. El Gran Teatro ha acogido en la noche de este miércoles la tercera y última semifinal del certamen.

La comparsa de Rafael González demuestra las tablas con El taller de las coplas en un gran pase de una sesión donde también ha destacado la chirigota de Andrés Losada.

Esta gente a mí no me representa (chirigota)

Tipo: mánagers de artistas. Crónica: la chirigota de Losada trae novedad en la presentación, con un vídeo introductorio en el que se enteran, a bordo de un avión, de que han pasado a las semifinales y cogen una limusina para poder llegar hasta el Gran Teatro (buen punto). Se agradecen los pasodobles no serios. En el primero cuentan que no suelen acompañar a los artistas a los bolos, aunque (por lo que sea) con Nacho Vidal hacen una excepción. Buenísimo segundo pasodoble en el que cuentan que a ellos eso de las letras serias cantadas por las chirigotas no les va, aunque en este concurso pueden hacer excepción, todo se tuerce cuando muestran que se han tatuado el nombre de la ciudad en la que actúan (y en ninguno aparece Córdoba). Gran remate cuando hacen subir un jamón hasta el jurado (literal). En el primer cuplé le cantan a las pintadas que se hacen en el suelo en el Tour de Francia, con erótico resultado. El segundo va para unos gemelos (uno de Vox y otro de Podemos), remate para Echenique y la imposibilidad de que se le suba un gemelo.

Los traicioneros (comparsa)

Tipo: traicioneros de las coplas. Crónica: la comparsa de los hermanos Cobos ha buscado el pase a la final con un primer pasodoble a la libertad del pueblo, la que hay que buscar luchando y no viendo la televisión desde el sillón, destacando además la lucha de los agricultores, un tema de actualidad. En el segundo le cantan a un tema que ha estado, sin duda, candente en este concurso. Un marido le da muerte digna a su mujer, también de actualidad el tema de la eutanasia (no tanto la historia que desarrollan). El primer cuplé va para las cantidad de elecciones que hubo el año pasado, incluidos los debates, y el hecho de meter la papeleta en la urna, con remate picante. En el segundo dudan de las intenciones de su mujer al querer perder peso y al final resulta que el Satisfyer la estaba "envasando al vacío".

Los rafafaris (chirigota)

Tipo: mitad jamaicano, mitad cordobés. Crónica: la chirigota de Finito vuelve con su tipo de medio cordobés medio jamaicano. En el primer pasodoble su niño ha cogido piojos y temen que se los pegue, pero antes de cortarse el pelo prefieren que el chiquillo deje de estudiar. Un poco mejor el segundo a Juan Carlos Aragón, al que aseguran que seguirán cantando también desde las calles de Córdoba. En el primer cuplé hacen un símil entre la concepción de un niño y la siembra de una planta de marihuana. En el segundo hacen un repaso a su tipo. Cierran el popurrí con un estribillo de una de las comparsas de Miguel Amate.

Gran Teatro (comparsa)

Tipo: alegoría del Gran Teatro de Córdoba. Crónica: la comparsa de Aguilar de la Frontera vuelve a poner sobre las tablas un espectacular decorado con el que recrear de forma alegórica su tipo, el propio teatro. Primer pasodoble al tipo, bonito, de un teatro que le canta a la calle y al carnaval y al que le promete que aquí siempre tendrá un hueco. El segundo es un pasodoble del teatro "a su juglar", a Miguel Amate, al que confiesan que sus tablas ya lo echan de menos. Precioso homenaje al Niño de la Piedra Escrita, escrito con mucho gusto y cantado con sentimiento. En el primer cuplé llevan un año a dieta y ahora se van a poner un balón gástrico, en el segundo se preguntan si sus hijos son todavía suyos o "pertenecen al estado".

No se salva ni uno (cuarteto)

Tipo: personajes sanitarios y clientes de una clínica. Crónica: el cuarteto del Heavy regresa a las tablas con una parodia en la que vuelve a la clínica Igor Dito, un niño muy parecido al de El Sexto Sentido y con sus múltiples personalidades. En esta ocasión, aparece como la niña del exorcista (cama incluida) a la que le colocan una máquina de descargas eléctricas, que le hacen efecto a todos menos al paciente. El primer cuplé va para su vecino, que es muy manitas y le puede hacer una estantería con los cuernos que le ha puesto con su mujer. El segundo va para Puigdemont y la independencia (para todo).

El taller de las coplas (comparsa)

Tipo: artesanos de letras y músicas de carnaval. Crónica: la comparsa de Rafael González defiende con ganas un primer premio de 2018 tras no concursar el año pasado. Para esta semifinal, traen un primer pasodoble muy sentido a la madre del autor, fallecida. Una letra sencilla, pero bonita, y un grupo que canta con una calidad destacada hacen de la copla una auténtica delicia. En el segundo, el autor dedica un sentido homenaje a Miguel Amate, de quien se confiesa aprendiz y por quien seguirá escribiendo como siempre, de forma sencilla, de manera que llegue hasta el corazón. Primer cuplé para su vecina, con la que empiezan a tener algo, pero como el cuplé es tan corto no son capaces de llegar hasta el final. En el segundo de la tanda hablan de la preocupación de los jóvenes por el planeta y por limpiar todo "menos su cuarto". Gran pase.

Los escarchaos (chirigota)

Tipo: famosos fallecidos que realmente estaban criogenizados. Crónica: la chirigota de los Nenes de Cañete vuelve a arrancar las risas del público con sus famosos criogenizados y devueltos a la vida durante media hora para arreglar los motores de sus neveras. El primer pasodoble va para Miguel Amate, con un desarrollo en el que recuerdan que "la guadaña" llega para todos, pobres y ricos. Esperan que cuando ese momento llegue pueda pasar un ratito con el Niño de la Piedra Escrita. El segundo es un piropo a Córdoba de alguien que vive lejos (en Cañete o en el Polo Norte). Piden a la ciudad que les deje piropearla. El primer cuplé va para el coronavirus con remate para los modernos que ya pasan de las modas y se ponen los calcetines largos. En el segundo cuentan el deshielo en el Polo Norte, donde los esquimales se toman la cerveza en la terraza, con remate para Refalín, el pegoletes.