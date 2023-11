Los sindicatos reclaman políticas que consoliden la creación de empleo en Córdoba

La bajada del paro el pasado mes de octubre en 190 personas en la provincia de Córdoba ha sido bien recibida por los sindicatos, si bien, reconocen que es necesario ampliar el modelo productivo y confían en que en los meses de noviembre y diciembre, con la campaña de la Navidad, el desempleo se reduzca en mayor cuantía.

CCOO Córdoba

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, se alegra de la bajada del paro en octubre y considera que estos datos demuestran que, “a pesar de la situación inflacionista y de la ralentización del crecimiento de la economía, la reforma laboral está teniendo un efecto positivo sobre el mercado laboral”.

Aún así, remarca que “hay que seguir implementando medidas que favorezcan el acceso al empleo de colectivos con más dificultades como las mujeres, personas mayores de 50 años y paradas de larga duración”.

“El mercado laboral no ha cambiado en su esencia, seguimos dependiendo de los mismos sectores productivos y de la estacionalidad de los mismos y los presupuestos de la Junta para 2024, como ya ha ocurrido en ejercicios a anteriores, no van a suponer el impulso a la industrialización que la provincia de Córdoba necesita para generar empleo de calidad y mucho más estable”, apunta la responsable de CCOO quien insiste en que “las mejores cifras de empleo que venimos registrando no serían las mismas sin la reforma laboral, que ha permitido aflorar mucha contratación temporal que realmente estaba cubriendo puestos estructurales”.

CSIF Córdoba

CSIF se felicita de la bajada del paro que se registró en octubre, aunque alerta de que ese descenso es muy inferior al del año pasado por estas fechas como consecuencia de las malas previsiones de las campañas agrícolas del olivar y de los cítricos.

La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, señala que, “obviamente, celebramos que haya más personas que han dejado de engrosar las listas del paro en nuestra tierra, pero hay que tener en cuenta que esta bajada es muy inferior a los 1.755 cordobeses que encontraron un empleo en noviembre de 2022”.

Según afirma la dirigente sindical, “esto es consecuencia de las menores contrataciones previstas en el campo ante las escasas cosechas que se esperan en las campañas de olivar y de cítricos, dos cultivos que tradicionalmente generan mucho empleo entre octubre y marzo en nuestra provincia”.

Navajas confía en que en los meses de noviembre y diciembre se reduzcan más aún las cifras de desempleo en Córdoba debido a la mayor demanda de trabajadores y trabajadoras para las campañas comerciales y de hostelería ligadas a las fiestas navideñas, aunque recuerda que ese empleo es temporal al finalizar estas contrataciones en enero”. En este sentido, indica que más del 60% de las vinculaciones laborales que se firmaron en octubre tenían una duración determinada.

Desde su punto de vista, “es necesario apostar por nuevas fórmulas alejadas de la estacionalidad y relacionadas con el impulso a los servicios públicos esenciales, como la Educación y la Sanidad, a través de la creación de empleo de calidad, además de una reformulación del modelo económico cordobés, apostando por sectores estratégicos como la industria y la innovación que mejoren la estabilidad del mercado laboral”.

UGT Córdoba

Desde UGT Córdoba también valoran de forma positiva el descenso en el número de parados. Sin embargo, señala que "las enormes dificultades por las que están atravesando la mayor parte de las economías domésticas para hacer frente a los efectos de la inflación provoca que todo nuevo aumento de precios, por reducido que sea, tenga que ser valorado de forma muy negativa por nuestro sindicato".

"Por este motivo, también abogamos por la recuperación de las medidas implementadas el año pasado, en favor de las familias y contra la inflación", indican.

Además, recuerda que esta semana se ha conocido que el Incremento Salarial Ponderado en Andalucía, según los datos publicados por el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, ha logrado aumentarse hasta el 3,09% en el seno del ámbito de negociación colectiva.

"A pesar de que continúa incrementándose, lo hace de manera del todo insuficiente para hacer frente al nuevo repunte de precios que estamos sufriendo y que, por tanto, vuelve a provocar una importante minoración del poder adquisitivo de nuestros salarios", lamenta.

En su valoración de los datos, la organización sindical también alude a la siniestralidad laboral. "En lo que llevamos de año, ya son 96 los trabajadores y trabajadoras andaluces que han perdido la vida víctimas de un accidente laboral, 14 de ellos en Córdoba, una cifra completamente intolerable y que no hace más que demostrar la necesidad de redoblar los esfuerzos en esta materia", denuncia.