Sin cambios en la hermandad del Prendimiento de Córdoba

La hermandad del Prendimiento vivió este domingo el cabildo general de elecciones, en las que Francisco Javier Martínez fue reelegido como hermano mayor de la cofradía salesiana. De este modo, a falta de la ratificación oficial de la autoridad eclesiástica, iniciará su segundo mandato al frente de la corporación del Martes Santo.

Tras tres años al mando de la hermandad, en los que se realizó la restauración del Señor del Prendimiento o el nuevo retablo para sus titulares, Francisco Javier Martínez se presentó de nuevo como candidato para estar al frente de la cofradía salesiana. En esta ocasión, no hubo competencia y los hermanos de esta corporación realizaron la votación este domingo en su casa hermandad.

Con 120 votos válidos emitidos, un total de 105 fueron a favor de la candidatura de Francisco Javier Martínez, mientras que 15 votaron en contra y ninguno fue en blanco. De este modo, quedó reelegido, a falta de la ratificación de la autoridad eclesiástica, como hermano mayor de la cofradía salesiana para los próximos tres años.

Durante estos días previos al cabildo de elecciones, Francisco Javier Martínez informó a sus hermanos que su proyecto estaba basado en una continuidad de la labor que ha ido realizando a lo largo de esta primer mandato. Por ello, reconoció que seguirá apostando "por la formación y la caridad como pilares fundamentales de nuestra labor evangelizadora".

Por otro lado, Martínez anunció que "en el terreno patrimonial, tras la finalización de la bambalina frontal, así como la firma de la trasera, se desarrollará el acuerdo para la realización del bordado de las bambalinas exteriores del paso de palio de Nuestra Señora de la Piedad". También apuntó que, tras la aprobación de la nueva casa de hermandad, la cofradía está "en la fase final del proceso burocrático, siendo nuestra intención comenzar las obras lo antes posible", un hecho que ya logró, por ejemplo, la hermandad de la Sentencia tras el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo.

Susín repite en las Angustias

La hermandad de las Angustias tuvo su cabildo general de elecciones este pasado sábado, en el que Antonio Carlos Susín Cabello volvió a ser reelegido como hermano mayor tras obtener 55 votos a favor, dos en contra y una abstención. De este modo, la cofradía del Jueves Santo mantendrá el guion de estos cuatro años anteriores para esta segundo mandato.

Francisco Javier Martínez y Antonio Carlos Susín rompen así con lo sucedido a lo largo de este mes de junio en otras cofradías, como la de la Vera-Cruz o la del Rescatado -será el 9 de julio-, que deben esperar a elegir hermano mayor tras no presentarse ninguna candidatura de inicio y no repetir ni Manuel Hernández ni Miguel Ángel Lopera, o la de la Santa Faz, ya que Javier Luque, que se presentaba a la elección tras ocho años de mandato de Rafael Ortiz, no obtuvo el visto bueno de los hermanos de esta corporación, que rechazaron su candidatura por 70 votos en contra a los 55 que tuvo a su favor.