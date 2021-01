La Seguridad Social tramita 7.707 permisos de maternidad y paternidad en Córdoba a lo largo de 2020

La Seguridad Social tramitó, a lo largo de 2020, un total de 7.707 permisos de maternidad y paternidad en Córdoba. El gasto generado por estos permisos, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, rozó los 35,4 millones de euros.

Del total de prestaciones aprobadas por nacimiento y cuidados del menor, 3.816 se correspondieron con el primer progenitor, que habitualmente suele ser la madre, y 3.891 con el segundo.

Según ha apuntado el ministerio, esta prestación sería la equivalente a las prestaciones de maternidad y paternidad vigentes hasta abril de 2019 y cuya completa equiparación ya se ha producido desde el pasado 1 de enero. Su diferente duración y obligatoriedad hacen imposible comparar datos de años anteriores de forma homogénea.

En este caso, en 2020, el permiso del segundo progenitor, anteriormente denominado permiso de paternidad, fue de 12 semanas. A partir del 1 de enero de 2021 esta prestación por nacimiento y cuidado de menor es ya igual para ambos progenitores y se reconoce como un derecho individual y no transferible. Este permiso es de 16 semanas y seis de ellas deberán disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en caso de adopción, guarda o acogimiento.

La cuantía de estas prestaciones es equivalente a la base de cotización del mes anterior al parto, adopción, guarda o acogimiento, y se abona directamente por el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) durante las semanas que dura el permiso.

Tanto en la modalidad contributiva como en la no contributiva (siendo la primera mucho más numerosa) abundan los casos en los que los permisos no se comparten entre ambos progenitores. Según los datos de la Seguridad Social, la duración media de ese permiso es de 112,1 días en el caso de no compartirlo y de 87,18 cuando sí se comparte.

Excedencias

Los datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social ofrecen también las excedencias concedidas para cuidado de familiar. En este caso, se aprobaron en Córdoba un total de 461 permisos de este tipo, la mayoría para mujer.

Concretamente, de esos 461 permisos, 404 fueron para la madre y apenas 57 para los padres. Aunque tanto a nivel nacional como andaluz estas excedencias cayeron durante 2020, en Córdoba aumentaron más de un 4%.

Según ha apuntado el ministerio competente, los trabajadores y trabajadoras pueden solicitar la excedencia para atender a sus hijos o a menores acogidos o para el cuidado de otros familiares. Los tres primeros años de excedencia para el cuidado de un hijo o menor acogido tienen la consideración de periodo de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social por jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, maternidad y paternidad.

También se considera efectivamente cotizado, a efectos de esas prestaciones, el primer año de excedencia para el cuidado de otros familiares.