El sector del transporte en Córdoba: "Estamos arruinados y vamos a saco"

"Los autónomos estamos arruinados; con la huelga vamos a saco y tienen que dar una solución sí o sí". Es lo que ha asegurado a el Día y con contundencia el portavoz en Córdoba de la Plataforma para la Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera, Miguel Barrero, quien ha confirmado que el paro continua a pesar de que ya ha generado pérdidas en la cadena alimentaria en la primera semana de huelga que ascienden a 600 millones en toda España, según un comunicado remitido por las patronales del sector del consumo.

En el caso de la provincia de Córdoba, además del consecuente desabastecimiento de los supermercados y de Mercacórdoba, grandes empresas como el Grupo Cunext, han tenido que paralizar de manera temporal su producción. A pesar de ello, Barrero ha avanzado que el paro continuará la próxima semana y ha hecho referencia al más que elevado seguimiento de la huelga, al asegurar que es del 90% en el conjunto de la provincia.

Tras una primera semana de huelga, ha insistido en que "lo que queremos es que se arregle esto" y alude a la demanda principal del sector: "Lo que quiero es no trabajar por debajo del coste". Eso significa trabajar a pérdidas y que los profesionales del sector tengan que pagar la diferencia y ese "dinero sale de nuestro bolsillo y al final esto es una ruina".

En esta misma línea, ha reconocido que la cantidad de dinero que ellos han perdido por la huelga "es incalculable, pero estamos arruinados porque también tenemos que pagar las letras del camión".

Para Barrero, un posible avance sería que el Gobierno central se reúna con el comité de la plataforma, un encuentro que no llega a pesar del desabastecimiento en las tiendas, puesto que el Ejecutivo no reconoce a este colectivo como interlocutor válido para ello, ya que la huelga no cuenta con el apoyo de las asociaciones mayoritarias del sector.

El portavoz ha avanzado que durante el fin de semana no se van a instalar "puntos de información pacífica" -así ha denominado a los tradicionales piquetes- en las entradas de los polígonos o de las grandes empresas y mercados porque "no se reparte", aunque tampoco los ha descartado del todo ya que "hay algunas empresas en las que sí se trabaja". Por ello, ha indicado que "mientras que no nos digan que la huelga no se termina, seguiremos nuestra faena".

Barrero trabaja en la profesión desde hace ocho años como autónomo para una empresa de transporte y ha reconocido que en el sector son conscientes de la situación que han generado, ya que "nos afecta personalmente".

También se ha mostrado bastante molesto ante el discurso hilado por el Gobierno central contra la huelga al asegurar que "la extrema derecha es la que está alentando estas movilizaciones violentas", tal y como han puesto de manifiesto varios ministros. Sin embargo, Barrero ha negado la mayor y ha replicado que "lo que intentan es tergiversar las cosas porque no somos políticos, somos una asociación legal". Es más, ha alejado a la plataforma de los actos vandálicos que se han cometido en algunos puntos de España.

Además, ha agradecido el trabajo que están llevando a cabo los efectivos del Subsector del Tráfico de la Guardia Civil de Córdoba porque "se están portando bien con nosotros".