Cuenta atrás para San Rafael: los peroles podrán celebrarse en Los Villares

Tras varios años sin poder encender la candela para hacer el tradicional perol en Los Villares, la Junta de Andalucía ha levantado la prohibición de prender fuego en las áreas habilitadas en el monte. Por ello, este lunes, 24 de octubre, día de San Rafael, la ciudad podrá celebrar esta festividad local como se venía haciendo tradicionalmente.

Este sábado concluía la negativa del Ejecutivo Andaluz de encender fuegos en zonas de montaña, una medida que se venía prorrogando desde hace más de tres años. Es por ello que el Ayuntamiento de Córdoba habilitó la explanada del Arenal para que los cordobeses pudieran celebrar este día tan significativo en la ciudad.

El alcalde, José María Bellido, ha animado precisamente a los cordobeses a que acudan a Los Villares y ha calificado de "buena noticia" el fin de la restricción. No obstante, ha reconocido que aún no se ha reunido con el delegado de Seguridad y Vía Pública para estudiar si se mantiene El Arenal como zona habilitada o no.

El Infoca, en todo caso, recuerda que la época actual es de peligro medio en cuanto a incendios en zonas forestales o de influencia forestal; por ello, aunque estén permitidas las barbacoas en áreas habilitadas y el tránsito de vehículos a motor, quedan prohibidas las quemas de residuos vegetales (agrícolas y forestales), como así lo indica la Ley Básica de Residuos y Economía Circular.

En conclusión, Los Villares esperan una gran afluencia de cordobeses para este lunes, recuperando así una de las tradiciones más relevantes de la ciudad y que en estos años de atrás ha ido perdiendo afluencia. Aunque, por el momento, los cambios meteorológicos del otoño amenazan con lluvia este próximo 24 de octubre.