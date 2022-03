Rocío Ruiz niega déficit de personal en la Residencia Parque Figueroa de Córdoba

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta de Andalucía, Rocío Ruiz, ha negado este jueves que haya déficit de personal en la Residencia de Mayores Parque Figueroa, en Córdoba, pues la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) del centro prevé 132 puestos, de los que 127 están dotados, es decir, "el 96,2%", a los que se suman "tres personas más de refuerzo", con lo que están cubiertos 130.

Ruiz ha respondido así, en la Comisión de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación del Parlamento andaluz, a las preguntas planteadas por la parlamentaria andaluza del PSOE-A por Cordoba Soledad Pérez, quien ha afirmado que en la citada residencia hay "déficit de ratios y déficit en la RPT", y así "lo llevan denunciando desde hace muchos meses los sindicatos y el comité de empresa", que critican el "incumplimiento de sentencias" por la Junta sobre dicha situación de "falta de personal", y que "no se cubren las bajas".

Ante esto, la consejera ha dicho que, "si los sindicatos dicen que se están incumpliendo las ratios, pues que lo denuncien", pero lo cierto es que de las 124 plazas para residentes con las que cuenta el centro, "están ocupadas 85", con lo que la ratio en este caso "es del 1,49 y la mínima exigible es del 0,50", lo que implica que se está "por encima" de lo que recoge la normativa, y lo mismo en "la ratio de personal para la atención a residentes", que para 124 plazas "es del 0,50", mientras que para las 85 plazas de residentes ocupadas "es del 0,69", cuando "la exigible es del 0,39".

Respecto a la no cobertura de las 35 bajas por covid-19 se han registrado entre el personal a causa de la sexta ola de la pandemia en la residencia, la consejera ha aclarado que "no se han llegado a cubrir por el sistema garantista" que legalmente está obligada a seguir la Junta, pues, debido a la saturación que sufrió la Atención Primaria, la mayoría de los trabajadores no conseguía la baja de inmediato, a lo que se sumaba que es obligada la solicitud de oferta de posibles sustitutos al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que requiere "un mínimo de cuatro días, y las bajas en estos casos eran de siete".

Por último, en cuanto a que, según han asegurado los sindicatos, se está "privatizando" la plantilla de la residencia, Rocío Ruiz ha indicado que, precisamente a causa de las bajas que ha provocado el covid-19 y para asegurar la atención debida a los residentes, se ha llegado a recurrir puntualmente al "personal del Centro de Día" anexo a la residencia, y se han pagado horas extra al personal de Enfermería, mientras que, para "siete cenas", se contrató "un servicio de cátering externo" y también "un servicio de limpieza", coyunturalmente.