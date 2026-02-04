El río Guadalquivir supera el umbral naranja de alerta en Córdoba y Almodóvar

Córdoba y Almodóvar del Río han amanecido con el río Guadalquivir de nuevo por encima del umbral naranja de alerta, aquel que marca una situación hidrológica peligrosa en los márgenes del río, y sigue subiendo. El nivel del agua se viene elevando desde ayer, con pantanos desembalsando agua en previsión de la llegada de las lluvias de la borrasca Leonardo, que se prevén "extraordinariamente persistentes", según la Agencia Estatal de Meteorología.

En el caso de la capital, el nivel del río marca 2,14 metros a las 7:30 (el nivel rojo se sitúa en los 2,50), mientras que en Almodóvar el agua está a 6,10 metros, con el umbral rojo establecido en 7,25.

El umbral amarillo, denominado "de seguimiento", informa de una situación hidrológica "potencialmente peligrosa", con un "peligro real" para todas las actividades humanas que se realicen dentro del cauce y peligro potencial en las márgenes. La CHG aconseja "intensificar la vigilancia". Mientras, el umbral naranja se denomina "de vigilancia", e implica una situación hidrológica "peligrosa", con un "peligro real" no sólo en el cauce, sino también en las márgenes del Guadalquivir.

Los pantanos de San Rafael de Navallana, Guadalmellato y Puente Nuevo continúan aliviando en la mañana de este miércoles fuertemente, con el primero cercano a su capacidad máxima, con 146 hectómetros cúbicos de agua para 156 de capacidad total.

Medidas de prevención

Con el desbordamiento del Guadalquivir en determinadas zonas como riesgo principal, el Ayuntamiento de Córdoba ha reforzado a través de la Policía Local la vigilancia constante y presencial de los niveles del río en las zonas en las que históricamente se han registrado crecidas. Junto a esto, se prestará especial atención a los arroyos y cauces del término municipal por su rápida respuesta ante episodios de lluvias intensas y por los antecedentes de incidencias registradas en otros episodios meteorológicos similares.

Otra de las medidas decididas en el Centro de Coordinación Operativa Municipal (CECOPAL) es adoptar en estas zonas de riesgo una labor de comunicación a los residentes para informarles de la situación y de la evolución de los niveles del río a lo largo de los próximos días. En esta labor colaborarán tanto agentes de Policía Local, como efectivos de Protección Civil.

Además, el Consistorio ha diseñado planes de evacuación por si es necesario activarlos, en los que prevé la identificación previa de opciones e itinerarios alternativos ante el riesgo de crecidas que pudiesen afectar a caminos y carreteras.