Ordenan el desalojo de las zonas inundables de Córdoba
El agua del Guadalquivir roza los ojos del Puente Romano de Córdoba.
El agua del Guadalquivir roza los ojos del Puente Romano de Córdoba. / Juan Ayala

El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en fotos

El río sigue creciendo debido a las incesantes lluvias de la borrasca Leonardo y los desembalses

En directo: primeros desalojos en las parcelaciones con el río por encima de cuatro metros en la capital

05 de febrero 2026 - 11:22

El Guadalquivir ha superado los cuatro metros de altura este jueves, 5 de febrero, sobre las 07:30 a su paso por Córdoba capital, según los registros del medidor localizado en Casillas. El caudal sigue creciendo, de forma que ya roza los ojos del Puente Romano y está rodeando la Torre de la Calahorra. Las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo y los desembalses de los últimos días han provocado también el desalojo de decenas de familias de parcelaciones y asentamientos.

1/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
2/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
3/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
4/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
5/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
6/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
7/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
8/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
9/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
10/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
11/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
12/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
13/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
14/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
15/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
16/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
17/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
18/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
19/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
20/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
21/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
22/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
23/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
24/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
25/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
26/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
27/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
28/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
29/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala
30/30 El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes / Juan Ayala

