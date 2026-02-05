El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en fotos

El Guadalquivir ha superado los cuatro metros de altura este jueves, 5 de febrero, sobre las 07:30 a su paso por Córdoba capital, según los registros del medidor localizado en Casillas. El caudal sigue creciendo, de forma que ya roza los ojos del Puente Romano y está rodeando la Torre de la Calahorra. Las lluvias que ha traído la borrasca Leonardo y los desembalses de los últimos días han provocado también el desalojo de decenas de familias de parcelaciones y asentamientos.
1/30El río Guadalquivir supera los cuatro metros de altura a su paso por Córdoba, en imágenes/Juan Ayala
