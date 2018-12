Los retos de los partidos para las municipales

Cinco meses tienen los partidos municipales para ponerse las pilas. Los resultados de las elecciones autonómicas del 2D en Córdoba capital van a determinar sin duda las estrategias de los grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Córdoba de cara a las elecciones municipales de mayo de 2019. Los resultados han sorprendido a más de uno y, aunque se mantiene la teoría de que no se vota igual en unos comicios que en otros, todos matizarán sus estrategias de cara al próximo mes de mayo.

En primer lugar, uno de los aspectos que más preocupa es el de la abstención, que ha sido muy alta sobre todo en los barrios obreros. Esta falta de participación ha afectado sobre todo a la izquierda y es uno de los aspectos que más le preocupa, sobre todo porque en Córdoba no se contemplaba una abstención tan alta teniendo en cuenta que PSOE e IU son los partidos en el gobierno y el arraigo que la federación de izquierdas tiene en la capital.

El PSOE ha perdido unos 9.000 votos en la ciudad con respecto a las autonómicas de 2015 y ha cosechado prácticamente los mismos que en las municipales de ese mismo año. En IU y Podemos, sin embargo, han perdido unos 16.000 votos con respecto a las elecciones andaluzas de hace tres años y unos 8.000 si se compara con los resultados de las municipales.

El otro asunto que centrará las estrategias de los partidos, en este caso en el centro derecha, es el de cortar el paso a Vox que, aunque no se ha impuesto en ningún distrito, sí que ha irrumpido con fuerza en algunas zonas, sobre todo en los bastiones del PP. Ciudadanos, por su parte, debe consolidar su marca para mantener esta segunda posición en la capital que han dejado los resultados económicos.

El PP obtuvo 54.984 votos en las elecciones autonómicas de marzo de 2015, mientras que bajaron a 50.776 en las municipales de mayo de ese mismo año. En las generales de junio de 2016 lograron un pico de 71.843 votos mientras que en estas autonómicas se han quedado en 35.862 votos. Cs ha superado en 12.000 papeletas los resultados de las anteriores autonómicas y en más de 20.000 con respecto a las municipales de 2015. La irrupción de Vox, por otra parte, queda fuera de toda duda.

Si se repitieran los resultados, el reparto de los 29 concejales del Ayuntamiento de Córdoba se quedaría de la siguiente manera: el PP obtendría siete ediles, seis para Cs, seis para el PSOE, seis para la confluencia de Adelante Andalucía y Vox entraría en Capitulares con cuatro representantes.

Se trata de un aproximación ya que, en el caso de Córdoba, confluyen otros factores como que la confluencia de Adelante Andalucía aún no está definida y será determinante el candidato que aquí se nombre. Hay que tener en cuenta, igualmente, que también Ganemos juega su papel, sobre todo después de que haya decidido no participar en la confluencia y presentarse en solitario. La formación logró 18.460 apoyos en las municipales de 2015, un resultado a tener en cuenta. Con todo, ningún partido ve probable que se repitan exactamente los resultados.

El coordinador de campaña del PP, Miguel Ángel Torrico, asegura que en unos comicios municipales “influye mucho más el candidato, además de la evaluación d la gestión del gobierno y los temas locales”. Así, en las filas populares no están excesivamente preocupados por el auge de Cs y Vox. “No nos preocupa la situación de otros partidos porque nosotros tenemos el mejor candidato y el mejor proyecto y aún no sabemos ni los candidatos ni los proyectos de Vox y Cs”, apunta Torrico, quien además duda de que la formación naranja pueda mantener los resultados en la capital que ha obtenido en esta ocasión. “No creemos que Albert Rivera se pueda presentar en los 77 municipios”, bromea el coordinador de campaña en referencia a la dependencia de Cs de su líder nacional.

Torrico reconoce que su electorado no le ha influido la abstención, ya que en barrios donde se han impuesto la participación ha rozado el 80%. El popular asegura igualmente que la abstención ha sido “pensada” y no “casual” y que “casi más importante es la decisión ir a votar, que después a qué partido voten”. Torrico, además, apunta una cuestión importante que no siempre es conocida y es que la ley electoral permite que, si nadie articula una mayoría absoluta, el partido que gobierne será la fuerza más votada. Esto quiere decir que, en un hipotético caso en el que el PP ganara –sin mayoría absoluta– pero las fuerzas de izquierda no lleguen a los 15 concejales, “el alcalde sería José María Bellido.”

El jefe de gabinete de Alcaldía, Miguel Franco, asegura que “hay otros partidos que deberían estar más preocupados que el PSOE”. En su análisis de los resultados pone de manifiesto que los socialistas “han ganado votos con respecto a las municipales” mientras que el PP “ha perdido”, aunque es la primera fuerza política en la capital. Franco apunta que hay “sólo 5.000 votos de diferencia entre el primer y el tercer partido –que es el PSOE– en un momento de mayor movilización de la derecha y menor por parte de la izquierda”. Precisamente la abstención es uno de los asuntos que sí preocupa al PSOE.

“La abstención ha estado muy ligada a zonas con alto nivel de desempleo, con rentas muy bajas, fruto de un paro estructural y en esos barrios el votante de izquierdas no ha percibido la mejoría económica ni lo que se está haciendo para revertir la situación, están desanimados”, apunta el dirigente socialista. El punto positivo, en su opinión, “es que no han votado, pero no se han ido a la derecha” por lo que considera que “hay tiempo para recuperarlos”. Así, en este tiempo “tenemos que destacar las medidas económicas que hemos puesto y vamos a poner en marcha para conseguir motivar al electorado”.

Ciudadanos y la confluencia no tienen aún candidato para las elecciones

El secretario de Organización de IU, Sebastián Pérez, lamenta la baja participación en las elecciones autonómicas, que ha afectado sobre todo a la izquierda y vincula la irrupción de Vox como “una escisión del PP”. En estos momentos, afirma, “hay una división de la derecha”, pero considera que este auge no tiene mucha incidencia en el votante de izquierdas. De hecho, las zonas en las que tradicionalmente se impone la izquierda, “el voto a Vox ha sido minoritario”. Pérez recuerda que la confluencia de Adelante Andalucía –que suma a IU y Podemos– se ha impuesto en municipios como Nueva Carteya, Montemayor, Montalbán, Almodóvar del Río y han empatado con el PSOE en Pedro Abad.

No obstante, la confluencia abre ahora un periodo de reflexión después de los últimos resultados y este mismo domingo habrá una coordinadora andaluza que analice los datos y lo traslade a la base. En opinión de Pérez, “la hoja de ruta sobre la necesidad de la unidad popular y de la izquierda no está en duda”, aunque “sí se pueden cambiar cuestiones que no funcionen, eso es fundamental”.

El portavoz provincial de Cs, Marcial Gómez, reconoce que en la formación están “muy contentos” por los resultados, tanto a nivel andaluz como en la provincia y en la capital, donde se sitúan como segunda fuerza política. “Creo que eso significa que estamos haciendo un buen trabajo y, por lo tanto, vamos a seguir así, porque la gente percibe que somos los que más trabajamos por la limpieza de las instituciones y la regeneración democrática”. Gómez también cree que ha influido en el resultado la defensa de Ciudadanos de “la unidad de España y la igualdad de los españoles”.

El portavoz de Cs reconoce que “no se puede trasladar tal cual” el resultado de los comicios electorales y que en una cita local “se tiene más en cuenta los asuntos y los candidatos municipales”. En este sentido, Cs no iniciará hasta el mes de enero el proceso para designar a su cabeza de lista, aunque destaca el papel del grupo municipal.