El alcalde de Córdoba remodela la parte de gobierno del PP tras la dimisión de Laura Ruiz

Poco más de un año después de que el PP volviera a Capitulares, el alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha remodelado su equipo de gobierno, pero en la parte de gestión que corresponde el PP, mientras que la Cs queda tal y como estaba. La dimisión de Laura Ruiz al frente de la Delegación de Casco Histórico del Ayuntamiento de Córdoba, que ha dejado su acta como concejal para volver a la actividad privada después de 13 años dedicada a la vida municipal -tanto en el gobierno como en la oposición-, ha motivado los cambios que ha presentado el primer edil.

Una modificación en la que salen reforzadas las ediles Blanca Torrent y Marian Aguilar. La primera de ellas, actual responsable de Cultura y Transformación Digital e Innovación, asumirá también una cartera centrada en la reestructuración económica de la ciudad, mientras que dejará el área de Cultura.

La otra edil del PP que verá reforzado su ámbito de trabajo será Marian Aguilar, que llevará Cultura, Casco Histórico y Festejos, mientras que dará la cartera de Juventud, que asumirá la nueva edil que sustituirá Laura Ruiz, Cintia Bustos, actual presidenta de Nuevas Generaciones del PP en Córdoba y que también estará al frente del Ingema. Esta última tomará posesión de su acta como edil el próximo mes de septiembre.

El alcalde ha explicado las razones de estos cambios y la puesta en marcha del área de reactivación económica que gestionará Torrent, que "va a centrar su actividad en coordinar el área de fomento empresarial y el empleo, y reforzará su papel en la coordinación del plan estratégico porque Córdoba lo necesita".

Bellido, además, ha hecho referencia a los últimos datos de la Encuesta de Población Activa (EPA), en los que Córdoba es la tercera provincia de España con la tasa de paro más elevada y ha señalado que, junto a la crisis del coronavirus "nos estamos jugando mucho" y, por ello, son necesarias "políticas de desarrollo económico y empleo". A su juicio, Blanca Torrent es "la mejor persona que podía tener Córdoba" para llevar a cabo esta tarea.

Mientras, Marian Aguilar asumirá una gran cartera de trabajo con la incorporación del área de Cultura, con el reto de coordinar toda la agenda cultura y para que el Casco Histórico, según ha dicho Bellido, "tenga mucho protagonismo". "Es es el momento de concentrar esfuerzos y gestión y que lo dirija una misma persona", ha apuntado.

Estos cambios, además, han provocado también que Eva Contador, responsable Participación Ciudadana, pase a ser la octava teniente de alcalde y Lourdes Morales, edil de Transformación Digital, la novena.

Bellido ha aclarado que tras este cambio "no hay nada que renegociar en el pacto con Ciudadanos", al tiempo que ha recordado que desde que tomaron posesión hace poco más de un año "ha habido un cambio drástico a peor" con la pandemia del covid-19.

Una despedida desde el salón de plenos

"Es un día un tanto especial porque es mi despedida como concejal y gestora en el Ayuntamiento y voy a estar siempre colaborando porque mi partido es mi partido y estaré siempre disponible para todo lo que me pidan". Así ha comenzado su despedida Laura Ruiz como edil del PP desde el salón de plenos, donde ha reconocido que ya cuando el alcalde comenzó a preparar las listas de las elecciones municipales le comentó que no quería ir.

Sin embargo, accedió y ahora, un año después de estar al frente de la Delegación del Casco Histórico -de nueva creación en el Ayuntamiento-, Ruiz ha indicado que ha tomado esta decisión "tras una profunda reflexión porque como nos pasa a muchas personas, necesitamos cambiar de registro.Fue en 2007 cuando Laura Ruiz llegó a Capitulares, un tiempo en el que, según ha dicho, se ha mostrado "tal y como soy porque la política no tiene que cambiar a las personas". "El trabajo y la gestión han sido mi manera de hacer política", ha subrayado.

En su despedida, además, ha asegurado que durante todos estos años -tanto en la gestión como en la oposición- "lo he dado todo por mi ciudad y por mis vecinos y he trabajado todo lo que he podido". "He disfrutado, he sufrido y he llorado, pero he aprendido mucho de la gente", ha añadido y ha incidido en que "ha sido un honor representar a los cordobeses". Ruiz ha acabado su despedida con lágrimas en los ojos.