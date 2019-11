Los rectores de España reclaman cambios en la ley para impulsar la investigación

El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), José Carlos Gómez Villamandos, ha reclamado al nuevo Gobierno central cambios en la legislación para impulsar la investigación.

Gómez Villamandos, que también es rector de la Universidad de Córdoba (UCO) ha hecho estas declaraciones en la inauguración de las jornadas anuales de investigación de la CRUE, que acogen a más de medio millar de gestores y responsables de la I+D+i hecha en las instituciones académicas en el Palacio de Congresos de la capital cordobesa.

Así, ha reconocido que entre las demandas que hacen al Ejecutivo central en los últimos años, como un incremento presupuestario, "que es necesario en los proyectos de investigación", y también en capital humano, que es fundamental, "necesitamos cambios legislativos que son importantes".

A su juicio, "la investigación no puede estar dentro del marco legislativo general y no lo está en prácticamente ningún país de la Unión Europea (UE) y ha recordado que existen "leyes específicas, tanto de financiación como de contratación, debido a su propia idiosincracia, lo que no significa eludir controles , sino que son de otra forma".

Gómez Villamandos ha recordado que estas leyes se endurecieron en España "como consecuencia de la crisis y necesitamos que cambien porque se podría dar el caso de que, teniendo el dinero no se pueda ejecutar debido a las dificultades legislativas". Por ello, ha insistido en la necesidad de que esos controles cambien y "se adapten a la realidad como pasa en otros países de la UE".

En su intervención, el rector de la UCO también ha hecho referencia al nuevo escenario político de España tras las elecciones generales del pasado domingo y ha considerado que "la CRUE, como órgano de interlocución con el Gobierno de España y también con los gobiernos autonómicos y otros agentes tiene que estar siempre en ella para que en unos momentos, digamos interesantes desde el punto de vista político, las políticas y las acciones y medidas que venimos demandando desde hace muchos años se puedan poner de una vez en marcha y facilitar la generación del conocimiento".

Este conocimiento, ha indicado, tiene que contribuir a que "mejore nuestra sociedad y tengamos políticas de retención y de retorno de talento que haga que podamos exportar tecnología, ciencia y no como ahora, que estamos exportando capital humano e importando esa tecnología y ciencia que nuestra gente desarrolla en otros países". "Sin Universidad no habría investigación y, sin investigación tampoco habría universidad", ha considerado.

El 65% de la investigación de España

A la inauguración de estas jornadas también ha acudido la Secretaria General de Universidades del Gobierno central, Ángeles Heras, quien ha explicado que en este encuentro "vamos a tratar cómo es la investigación dentro del sistema de investigación global de España, que está formado por universidades y otros centros públicos y privados".

Además, ha avanzado algunos de los datos del estudio de investigación que se hace en España correspondiente al ejercicio de 2018 y ha indicado que "las universidades públicas representan entre el 60 y el 65% de la investigación de calidad que se hace en el país".

También ha aludido a la captación de fondos que hacen las universidades de la Agencia Estatal de Investigación y ha señalado que la situación de las instituciones académicas en este aspecto es "más que notable. Heras, además, ha manifestado que la intención del Gobierno central es "colaborar" con las comunidades autónomas "porque la investigación es un bien de futuro para todos".

Tampoco ha faltado a la cita la Secretaria General de Universidades de Andalucía, Rosa María Ríos, quien ha indicado desde el Gobierno autonómico se redacta el nuevo Plan de Investigación y Desarrollo (Paidi), que "sentará las bases de las políticas de investigación en los próximos siete años" en la comunidad.

Rios también ha recordado que desde la Junta de Andalucía se trabaja en el próximo plan de financiación de las universidades públicas -que contemplará la investigación que se realiza en ellas- y que se está negociando con los rectores.