¿Se rebajará a 50 años la edad mínima de las tabernas de Córdoba para que puedan ser protegidas?

¿Se rebajará de 75 a 50 años la edad mínima de una taberna cordobesa para considerarla Histórica? Esa es la pregunta que queda por despejar después de la aprobación en Pleno de la ordenanza municipal que contribuirá al reconocimiento, difusión, protección y conservación de estos establecimientos que forman parte, como todos los grupos políticos han defendido, del patrimonio cultural e histórico de la ciudad.

Y esa pregunta queda por despejar porque se ha aprobado también en el Pleno una enmienda a la ordenanza presentada por el PSOE y que se basa en las alegaciones que a la norma presentó el Consejo del Movimiento Ciudadano y que han sido rechazadas, en la que se demanda, entre otras cosas, que se rebaje la edad de esos establecimientos de los 75 hasta los 50 años como mínimo. El alcalde, José María Bellido, ha destacado, tras su aprobación, el "difícil encaje" que tiene esa enmienda en la ordenanza, por no decir ninguno.

En concreto, tal y como ha defendido el edil del PSOE José Rojas, la enmienda reza que en el artículo 6 de la nueva normativa se incorpore el texto: Se debe diferenciar entre tabernas que mantienen un diseño original y las renovadas. Deben incluirse a tabernas que están fuera del Casco, en barrios, pero que han mantenido la idiosincrasia de taberna. Para estos casos, podría ser suficiente con 50 años de antigüedad siempre que cumplan el resto de preceptos".

La enmienda también incluye la modificación del artículo 7 otorgando al Ayuntamiento la posibilidad de conceder el distintivo a iniciativa propia, "como método de asegurar que se preserven las mismas". Así como añade dos disposiciones adicionales. La primera de ellas con el texto: "Las tabernas ya desaparecidas serán homenajeadas mediante alguna placa indicativa de su situación que contenga una reseña de su historia así como imágenes de la misma, para lo cual habría que marcar un procedimiento de solicitud. Mientras que la segunda defiende llevar a cabo "programas de recuperación de algunas que hayan cerrado. Hay tabernas que han cerrado por falta de renovación de sus propietarios, o por razones de tipo económico para mantener el edificio", tal y como ha relatado Rojas.

"Observamos como las segundas o terceras generaciones de las familias de taberneros no pueden mantener esos espacios abiertos, por eso pedimos que se bajen a 50 los años para que no sigan cerrando y se sigan perdiendo. Dejemos claro que apostamos para ayudar desde este Ayuntamiento a aquellas que estén en vías de cerrar de que no cierren", ha sentenciado, algo en lo que ha coincidido la edil de IU Alba Doblas. "Esta regulación de las tabernas llega tarde para algunas de ellas; no obstante, otras se pueden recuperar y en los tiempos que corren es importante esa rebaja de edad para salvar alguna de ellas", ha relatado Doblas.

La edil de Promoción, Marian Aguilar, ha insistido en que esta ordenanza "es una deuda que tiene la ciudad con estos establecimientos singulares que atraen turismo y que son parte de nuestro patrimonio", para insistir en que reducir el plazo a 50 años "sería algo discriminatorio hacia las más antiguas y habría una proliferación indiscriminada de este tipo de establecimientos a proteger".

En principio, el título tendrá un carácter meramente “honorífico, de prestigio y sin derecho a ningún beneficio económico”, establece la norma, aunque el Consistorio se reserva la posibilidad de ofrecer ciertas ventajas, como “medidas fiscales” o ayudas económicas para el mantenimiento de los espacios, o también la posibilidad de participar en iniciativas de promoción y difusión.