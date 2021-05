No me quites mi hospital reclama de nuevo la creación del Infantil en el Reina Sofía de Córdoba

La plataforma ciudadana No me quites mi hospital reclama de nuevo la construcción de un Hospital Infantil en el complejo del Reina Sofía de Córdoba. El colectivo considera "una oportunidad vital" la paralización de las obras del edificio de Consultas Externas del Materno Infantil, que deben ser adjudicadas de nuevo tras la resolución del contrato con la constructora, para retomar el proyecto inicial e incluir esa modificación.

En una nota hecha pública, No me quites mi hospital lamenta el "deterioro continuo" que ha sufrido el Materno-Infantil en sus 47 años de vida "motivado en gran parte por las ampliaciones de los servicios generales, de la UCI de adultos y la creación del edificio de consultas para adultos", por lo que ha acabado siendo "tapiado y asfixiado por estas construcciones".

En su denuncia, la plataforma informa que el servicio de Pediatría se encuentra "dividido" entre el Castilla del Pino y los sótanos y semisótanos del Infantil, además de haberse "perdido" el Hospital de Día Pediátrico al ceder sus instalaciones a la atención de adultos críticos, "con lo que los niños postoperados pasan a las plantas en vez de a la zona más adecuada para su monitorización".

Todo esto, y es lo que el colectivo considera "más grave", sin que haya "un proyecto de futuro" del Hospital Infantil que "encamine todas las actuaciones y se ve atropellado por el parcheo continuo, improvisado y parcial de sus deficiencias". Es por eso que ante la paralización de las obras del edificio de Consultas Externas del Materno Infantil, reclaman la modificación que permita contar con ese área proyectada en su día y que fue enterrada por la anterior crisis económica.

No me quites mi hospital considera que "es triste" que dentro de los cambios que el equipo de gobierno del complejo sanitario promueve, que incluye la construcción de dos plantas más de las inicialmente previstas con el fin de dar cobertura a las necesidades provocadas por la pandemia, la atención infantil no tenga cabida y quede siempre relegada al "último lugar".

La plataforma insiste en su disconformidad añadiendo que Córdoba acoge numerosos trasplantes de niños "de toda Andalucía" y "atiende a pacientes derivados para cirugía cardíaca y técnicas de soporte mecánico" sin que eso sea motivo suficiente para proyectar "las instalaciones adecuadas para desarrollar toda esa actividad asistencial".

Algo que creen que podría cambiar ante el parón en la construcción de las Consultas Externas del Materno Infantil que "otorga una oportunidad vital para revisar el proyecto y por no mucho más montante económico, crear el Hospital Infantil que nuestros niños se merecen". De esta manera consideran que se dejaría de "padecer las molestias y peligros de las obras en su propio edificio", además de lograr "que sus habitaciones dispongan de luz y espacio, que sus consultas sean amplias y no escondidas en los sótanos ni alejadas del centro hospitalario, que dispongan de dependencias propias y adecuadamente distanciadas de las de adultos".

Este es el anhelo de la plataforma No me quites mi hospital, que confía en una rectificación por el equipo de gobierno del Reina Sofía, la delegación de Salud y el propio consejero del área, el cordobés Jesús Aguirre, pues "es tiempo de altas miras, de hacer algo bueno y funcional por la hospitalización infantil en Córdoba y que ese proyecto sea perdurable durante más años incluso que el antiguo y maltratado hospital Infantil".

El colectivo recuerda en su nota que, "saliendo a la calle", ya consiguió reunir más de 50.000 firmas de apoyo de los cordobeses y aglutinar a más de 30 colectivos de familias, pacientes y profesionales sanitarios" en su momento y que está dispuesto a "volver a salir para que esta demanda de los ciudadanos sea atendida, pues no escatimará "esfuerzos para conseguirlo".