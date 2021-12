El punto de inflexión de la base logística para Córdoba

El gobierno municipal del PP y Cs ha cerrado un año de gestión -el del ecuador del mandato- en el que han destacado, como el mismo alcalde, José María Bellido, ha defendido, la consecución de la Base Logística del Ejército de Tierra -al principio del mismo- y el convenio de colaboración con la Fundación Thyssen-Bornemisza Art Contemporary -casi al final de 2021.

La primera de estas iniciativas va a suponer una inyección de 350 millones de euros que vendrán a Córdoba y la generación de 1.600 puestos de trabajo solo directos, la mayoría de ellos de personal civil. Se trata, no cabe duda, del gran proyecto de Córdoba para las próximas décadas, que por su potencialidad inaugura una nueva etapa en la ciudad y un nuevo ciclo económico para reindustrializar la provincia.

Mientras, el objetivo del segundo proyecto es traer al C3A un museo de primera relevancia internacional por un periodo de tres años, una iniciativa que permitirá ofrecer exhibiciones de obras de artistas internacionales de la colección Thyssen, la inauguración de exposiciones con representantes de la fundación, el desarrollo de un programa de dinamización en torno a las exposiciones durante el periodo de duración de las mismas, talleres y conferencias de los artistas. O lo que es lo mismo, situar a Córdoba en el top internacional del arte contemporáneo, con todo lo que ello conlleva más allá de la propia cultura.

De hecho, Bellido tiene claro que estos dos proyectos son claves a la hora de defender su gestión y ha destacado de ellos que serán los que marquen "la hoja de ruta" del plan estratégico de Córdoba; o lo que es lo mismo, un punto de inflexión en un mandato con una gestión que ha estado marcada por las exigencias de la pandemia.

Y no le falta razón, aunque no todo ha marchado de color de rosa en Capitulares en 2021, año que ha contado con un presupuesto municipal de 312 millones de euros, un 3,27% más con respecto al de 2020, unas cuentas de las que el grupo municipal socialista ha destacado "su alarmante bajo nivel de ejecución". Aparte de los dos anteriores, no ha sido un año de nuevos proyectos, pero sí de impulso de algunos y de terminación de otros.

Sea como sea, las cuentas de 2021 incluían, por ejemplo, 500.000 euros para los parques del Canal y Levante, para ese Anillo Verde Periurbano con el que el Ayuntamiento pretende incrementar en más de un centenar de hectáreas las zonas de parque de la ciudad con la creación o mejora de los del Patriarca, Levante, Flamenco y Canal. Bellido ya detalló que el objetivo de este proyecto es que “Córdoba se convierta en muy poco tiempo en la ciudad con mayor espacio de zona verde de España y de Europa, con centenares de miles de metros cuadrados de nuevas zonas verdes que se irán incorporando a la ciudad” a corto y medio plazo. En 2022 se seguirá hablando del mismo.

También recogían 926.000 euros para el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones del Parque Joyero, una infraestructura que iba a ser la gran obra del exalcalde también del PP José Antonio Nieto y cuya ejecución se prolonga ya demasiado en el tiempo. No obstante, parece que ya sí que será una realidad y este proyecto, que nació gafado, estará terminado antes de que finalice el presente mandato municipal. De hecho, este mismo mes de diciembre, la Junta de Gobierno Local aprobaba la ampliación del plazo para la finalización de la obra, fijada ahora para marzo de 2022, a petición de la constructora por la falta de suministro de materiales que ha sufrido.

Además, el presupuesto municipal de 2021 también recogía 3,1 millones de euros para culminar la expropiación de Caballerizas Reales y un millón más para reformas en el edificio. Después de 20 años de la firma del primer convenio entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento -en los tiempos de Rosa Aguilar (entonces IU), en la Alcaldía- para la gestión del edificio y las continuas prórrogas del acuerdo, por fin estas emblemáticas instalaciones pasan a ser municipales.

El año 2021 se conocerá como el de la culminación de la Ronda Norte municipal y en el que se sentaron las bases para la licitación del tramo autonómico. La Ronda Norte municipal se convirtió en una realidad a mediados del pasado mes de junio. Casi 16 años después de que el proyecto se pusiera sobre la mesa y tras despertar una parálisis de más de una década, la puesta en funcionamiento del primer tramo municipal, de 2,4 kilómetros se inauguraba.

No obstante, aún queda trabajo. Si todo marcha según lo previsto, las obras de la primera fase de la Ronda Norte de Córdoba que le corresponden a la Junta de Andalucía comenzarán en 2022. Ese fue el anuncio que realizó la consejera de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, Marifrán Carazo, en el que detalló el desarrollo de esta iniciativa, cuyo último proyecto se presentó hace ahora diez años -fue Rosa Aguilar- y con un presupuesto de 200 millones de euros.

Algunos lunares del equipo de gobierno

Estos son tan solo unos ejemplos de iniciativas que pasarán a la historia dentro de la gestión de la Administración Bellido correspondientes al año 2021, aunque no se sabe si otros proyectos iniciados deberá terminarlos, como mínimo, el próximo equipo de gobierno, ya que Córdoba es una ciudad dada a proyectos que se eternizan. Uno de los problemas para los que no ha habido solución este año, por ejemplo, es el de recuperar la vitalidad de los centros cívicos, con unos servicios que se han ido deteriorando, según destaca el Consejo del Movimiento Ciudadano. También ha sido un lunar la imposible apertura completa de la Normal de Magisterio, una obra eterna también en Córdoba recepcionada por el Ayuntamiento aún con desperfectos. O la ralentización de las esperadas obras de la carretera de Trassierra.

Mientras, la gestión de la primera teniente de alcalde, Isabel Albás, al frente del Instituto Municipal del Turismo (Imtur) y de la Delegación de Turismo del Ayuntamiento continúa siendo una de las más criticadas por los grupos políticos de la oposición, ya que es una de las áreas que parece que menos avanza. En materia de temas enquistados, aunque no pertenece a esta Delegación, sobresale sobre los demás la adjudicación del espectáculo nocturno del Alcázar de los Reyes Cristianos, aún por definir desde que comenzara el mandato. Otra de las delegaciones muy criticadas por la oposición ha sido la de Casco Histórico, a la que se le achaca una cierta parálisis.

Caras nuevas en la Corporación

Casi todos los grupos políticos de la que es la Corporación municipal más coral de la historia -con seis formaciones, PP, Cs, PSOE, IU, Podemos y Vox- han tenido cambios en sus filas en lo que va de mandato por dimisiones obligadas por los acontecimientos o no; estos cambios han dado un mayor protagonismo a la representación femenina en la Corporación, una representación récord en Capitulares. De los 29 concejales que conforman la Corporación, 16 son mujeres. En este último año, en el PSOE, Carmen González cogió el acta que soltó Manuel Torralbo; en Cs, María Luisa Gómez Calero sustituyó a Eva Timoteo; y en Podemos, Ana Mercedes Muñoz relevó en el puesto de concejal a Juan Alcántara.

Los dolores de cabeza del equipo de gobierno

Para lunares del equipo de gobierno en forma de crisis, los llamados casos Torrejimeno, Timoteo y Dorado -todos ediles de Cs-. En el primero de ellos se ha llevado a efecto durante 2021 una comisión de investigación con la que la oposición municipal esperaba que se depuraran responsabilidades políticas por las actuaciones del edil de Ciudadanos al frente del Instituto Municipal de Deportes (Imdeco), Manuel Torrejimeno, que supusieron la renuncia a su cargo de la entonces gerente del organismo, María Luisa Gómez Calero, quien lo acusó de obligarla a realizar acciones que podrían ser constitutivas de prevaricación. Esa comisión de investigación para poco ha servido.

Se da la circunstancia de que Gómez Calero se presentó como número seis de la lista de Cs a las elecciones municipales y el caprichoso destino quiso que al final acabara formando parte de la Corporación municipal en sustitución de Eva Timoteo (Cs), exedil de Servicios Sociales que dimitió tras conocerse, por una denuncia de IU, que compaginaba su trabajo como procuradora mientras cobraba por su cargo en el Ayuntamiento sin tener aprobada la compatibilidad en régimen de dedicación exclusiva para ello. Tras la dimisión, la concejal del PP Eva Contador asumió Servicios Sociales.

Otra denuncia de IU, en este caso conjunta con Podemos, acabó con la retirada de competencias y responsabilidades de gobierno al concejal David Dorado después de que la Fiscalía haya encontrado indicios de prevaricación y falsedad documental en contratos menores de Infraestructuras -delegación de la que era responsable- correspondientes a 2020. El caso Dorado provocó una crisis de gobierno que se saldó repartiendo sus competencias entre otros concejales de Cs. Albás se hizo cargo de Sadeco y Antonio Álvarez, de Infraestructuras.

Distintas formas de hacer oposición

Vox empezó el mandato siendo la muleta en la que se apoyaba el equipo de gobierno para mantener la estabilidad y la mayoría suficiente, aunque era una muleta prestada. La formación liderada por Paula Badanelli apoyó las ordenanzas fiscales de 2021, pero no los presupuestos. A la hora de aprobar las cuentas, el PP y Cs encontraron un aliado inesperado, el PSOE, que se abstuvo a cambio, entre otras cosas, de la ejecución de remanentes de 2020 para la reactivación económica de la ciudad. Finalmente, el PSOE se arrepintió de dar ese paso.

De la mano han ido IU y Podemos este año, presentando, por ejemplo, mociones conjuntas en los plenos. Todo indica que ese matrimonio continuará unido durante lo que queda de mandato. Entre tanto, el PP y Cs se están encontrando durante 2021 con una oposición que no ha sido demasiado dura con su gestión. Quizás el que más levanta la voz contra esa gestión es el portavoz de IU, Pedro García, mientras que la jefa de la oposición, la socialista Isabel Ambrosio, se mantiene en una posición más moderada. No obstante, quedan aún dos años de mandato y es en los últimos cuando el debate y los reproches políticos se encienden más. Tiempo al tiempo.