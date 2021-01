El PSOE califica de "chapuza" las obras de climatización en los colegios de Córdoba

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Alicia Moya, ha lamentado hoy la "chapuza" que "ha permitido el gobierno de PP y Cs con las obras de climatización de 19 colegios públicos". Moya ha recordado que este proyecto "innovador" contaba con una cuantía muy importante, de diez millones de euros, y que para el mismo se consiguió una subvención de la Junta de Andalucía.

"Sin embargo, se ha ejecutado muy mal y es una pena porque son recursos públicos y porque estamos hablando del bienestar de los niños y niñas cordobesas en los colegios públicos", ha afeado la edil socialista.

Desde el arranque del curso 2020-2021, concejales del Grupo Municipal Socialista se han reunido con las asociaciones de madres y padres de colegios como Miralbaida, San Fernando, Eduardo Lucena y Fernán Pérez de Oliva, entre otras y las conclusiones tienen un denominador común: "las obras no han satisfecho las expectativas en la mayoría e incluso, el algunos casos, han provocado problemas a las instalaciones".

Moya ha añadido que "la opinión de esta fuente de primera mano, las familias beneficiarias que han visto las obras en sus colegios, se avala, ahora, con los informes de intervención sobre estos proyectos".

Para la concejal socialista el resultado del proyecto es consecuencia de que "este equipo de gobierno no cree en este proyecto y no se ha preocupado lo más mínimo" por el mismo. Por ejemplo, los proyectos de adaptación de los sistemas eléctricos para que esta climatización sea eficiente no llegan, por lo que no se pueden usar, a pesar de que el alcalde se comprometió expresamente a ello en febrero de 2019.

Moya ha añadido que las obras han sido deficitarias con detalles técnicos que "son especialmente preocupantes" como que "a la hora de ejecutar, 16 de 19 obras acaban con un incremento de presupuesto cercano al 10% legal, aunque en los colegios echan en falta algunas actuaciones".

Por ejemplo, se han dejado sin cambiar ventanas del Fernán Pérez de Oliva "porque esas clases no estaban ocupadas por alumnos en este momento", ventanas de los pasillos del centro Miralbaida o el Eduardo Lucena porque "solo se podían cambiar las de las clases" o se ha dejado sin impermeabilizar la cubierta de algún gimnasio.

Para Moya, lo "más indignante" ha ocurrido en el Juan de Mena donde "los conductos de ventilación instalados se han convertido en bajantes internos para el agua de lluvia, aumentando el problema de las goteras".

La concejal socialista ha reclamado al alcalde que se "ocupe y preocupe" de los colegios públicos, que obligue a que se ejecute el 100% de lo planificado en las obras de climatización y a que se subsanen los desperfectos.

Además, ha instado a que se acometa la obra de adaptación eléctrica tal y como se comprometió y a que se continúe con el resto de los colegios, como se fijó en una moción apoyada por todos los grupos de la Corporación.