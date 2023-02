La protesta de los vecinos de Villarrubia por los pasos subterráneos: "Nos condenan a vivir con este gran problema"

Los vecinos de la barriada periférica de Villarrubia de la capital cordobesa han vuelto a salir a la calle este martes 28 de febrero, Día de Andalucía, para denunciar las carencias que sufren y la demora casi eterna que tienen con el centro de salud y los pasos subterráneos del tren bajo las vías del tren de alta velocidad.

Una realidad, esta última, para la que hay que retrotraerse hasta 1992. Aquel año, el Ayuntamiento de Córdoba no recepcionó la obra de Adif, que data de 1992, por petición de los vecinos, para que se hiciera responsable de su mejora. No en vano, la construcción de estos pasos respondió en su momento a la necesidad de mantener conectadas las dos zonas del barrio, que fueron separadas por la vía férrea.

Pasado el tiempo, los pasos no cumplen con las normas de movilidad y accesibilidad, son considerados "inseguros" por los vecinos, puesto que tienen barreras arquitectónicas y no cuentan con ascensores han considerado que estaba mal ejecutada y no cumplía con los requisitos mínimos de seguridad.

Ante esta situación, los vecinos han convocado numerosas protestas desde hace años, pero hasta el momento apenas han conseguido resultados. En esta ocasión, han sido 400 los residentes -según sus cálculos- los que han respondido a esta nueva concentración convocada por el Consejo de Distrito de Villarrubia.

Al frente de esta entidad se encuentra su presidente , Juan Miguel Caballero, quien ha reconocido que en la barriada de Villarrubia "tenemos muchas más necesidades para su desarrollo", pero las más importantes son el nuevo centro de salud y los pasos subterráneos.

El de los pasos subterráneos, ha indicado, es "nuestro gran problema de movilidad y de accesibilidad". "Llevamos 30 años sufriéndolo", ha recordado. Y es que el vecindario pide la construcción de un paso elevado en las vías, con ascensores, mientras se ejecutan también obras de mejora en los pasos subterráneos existentes.

Sin embargo, Caballero ha anotado que la última respuesta que les han dado desde ADIF es que "ni a medio ni a largo plazo contempla la modificación, por lo que nos condena a vivir con este gran problema que nos dejaron en 1992".

En este punto, el presidente del Consejo de Distrito ha hecho referencia a la respuesta parlamentaria al diputado Andrés Lorite (PP) por parte de ADIF del pasado mes de febrero, en la que además indicaban que, al ser un paso de ciudad, debía estar cedido al Ayuntamiento.

En el año 2014 se acometieron obras de mejora en los pasos subterráneos, pactadas con el Ayuntamiento y tras la celebración de un Pleno para desatascar las mismas, que estaban siendo paralizadas por los propios vecinos en protesta. Así, la administración local colaboró económicamente y sí recepcionó esos trabajos, que incluían iluminación, toldos, pintura o pavimentación.

Tras tantos años de espera, "lo que pedimos y, si hay otra solución, es una pasarela superior con ascensores para que no haya problemas de accesibilidad", ha indicado. Caballero ha explicado que "hay mucha gente mayor que no pueden acceder a los servicios de la parte Norte del municipio". No en vano, en esta zona de Villarrubia se encuentran todos los servicios: tiendas, restauración, farmacias, el médico, mientras que en la parte Sur está el instituto y la estación del tren, que queda inaccesible.

El Pleno del Ayuntamiento, además, aprobó en su sesión del pasado mes de febrero una moción en la que insta a ADIF y al Ministerio de Transportes a concretar la fórmula para eliminar la barrera por las vías del tren.

Nuevo centro de salud

A la demanda de los pasos subterráneos, los vecinos de Villarrubia suman otra: el nuevo centro de salud de la barriada. En octubre de 2021, la delegada de Salud, María Jesús Botella, anunció el "compromiso del Gobierno andaluz" con la construcción del nuevo centro de salud de Villarrubia.

Un espacio proyectado en los antiguos depósitos de abastecimiento de Emacsa situados en la calle Cañada Real Soriana. El solar cuenta con una superficie de 1.288 metros cuadrados y con todos los servicios urbanísticos como abastecimiento, saneamiento, suministro eléctrico, telefonía y alumbrado público.

En aquella ocasión, la delegada de Salud llegó a informar de que la Junta de Andalucía invertirá 1,98 millones en las obras y 244.000 euros para la contratación y dirección técnica de las mismas que "tendrán un plazo aproximado de un año.

Pues bien, desde entonces no se ha hecho nada, una demora que, de manera evidente, molesta a los residentes. "Ni Juanma Moreno, ni María Jesús Botella han cumplido porque dijeron que en 2022 se iba a empezar la redacción del proyecto y no ha sido así", ha denunciado Caballero.

Una situación que, además, se va a prorrogar en el tiempo porque en una reunión que mantuvieron en noviembre del año pasado con Botella "nos informaron que en 2023 no hay presupuesto" para el centro de salud.