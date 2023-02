El alcalde de Córdoba propone impulsar un convenio para sacar adelante el paso elevado en las vías del tren de Villarrubia

El gobierno municipal en el Ayuntamiento de Córdoba se ha mostrado "dispuesto a colaborar" en la búsqueda de fondos europeos que se destinen a la construcción de un paso elevado en las vías del tren en Villarrubia, una reclamación histórica de los vecinos de la barriada. El alcalde, José María Bellido, ha mostrado este miércoles su preocupación tras conocer que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) descartó esta solución alegando que ya existe un paso subterráneo para cruzar las vías, aunque se desmarcó de la responsabilidad de la situación.

Y es que la última noticia sobre la negativa de Adif a construir el paso llegó en una respuesta parlamentaria al diputado Andrés Lorite (PP) en la que además indicaban que, al ser un paso de ciudad, debía estar cedido al Ayuntamiento. El alcalde considera que la actuación que reclaman los vecinos "es necesaria y justa" y cree que debe cubrirse. Sin embargo, ha asegurado que es el Gobierno de España el que debe hacerse cargo de la misma, pues "no es competencia municipal". "No podemos hacer nada en unos equipamientos que no son nuestros y pertenecen a ferroviaria", ha indicado.

Aún así, desde el Ayuntamiento están evaluando las opciones que tienen para "colaborar" en la búsqueda del presupuesto que permita acometer la obra, como la firma de un convenio para buscar fondos europeos para esa actuación porque, según Bellido, no es su intención "reclamar con las manos vacías".

Los vecinos que necesitan ir a la zona sur o al Veredón de los Frailes y conectar con la nueva zona de expansión que se abre con el polígono industrial, el instituto y los nuevos equipamientos de la barriada periférica deben transitar a través de dos subterráneos que existen bajo las vías del tren y que son considerados inseguros, no son 100% accesibles, no cuentan con ascensores y permiten el tránsito de coches y motos, además de las personas.

Los vecinos de la zona llevan años denunciando "el abandono" del paso subterráneo y reclamando diferentes soluciones al problema, llegando incluso a paralizar obras de mejora por no contar con la opinión de los afectados. Así, buscan que se acometan obras de mejora en el paso subterráneo pero, además, que se construya el paso elevado con un ascensor para las personas con movilidad reducida.