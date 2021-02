El programa de integración de la UCO incorpora a 12 alumnos de Las Palmeras

Jesús Campos Reyes fue expulsado de varios colegios durante su época de adolescente y gracias a su afán de superación cursa ahora el primer año de Universidad. Con la ayuda económica de varias entidades, Jesús se matriculó en un ciclo de Integración Social, “a pesar de que entré casi sin saber multiplicar”, y hoy es el primer miembro de su familia que ha logrado llegar a la Universidad”.

Es el relato que ha ofrecido este martes en la presentación del Proyecto de Intervención Socioeducativa Integral para favorecer la incorporación y promoción académica del alumnado del Barrio de las Palmeras en la Universidad de Córdoba (UCO) de este curso.

El programa es fruto del convenio suscrito en abril de 2018 entre la Universidad de Córdoba y la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras con el fin aumentar la implicación en las enseñanzas universitarias del alumnado en esta barriada cordobesa, así como evitar el absentismo escolar, reducir el nivel de fracaso y abandono escolar, facilitar el acceso a la Universidad, promover el éxito académico y la obtención de titulaciones de grado en la UCO.

En octubre de 2019 se incorporó a esta iniciativa la Obra Social La Caixa y este 2021 también ha contado con financiación de la Fundación Cajasol para la adquisición de equipos informáticos para los estudiantes becados.

Para la consecución de los objetivos del programa, se han creado grupos educativos entre los seis estudiantes universitarios voluntarios –tres alumnas del grado de Educación Social, dos alumnos del grado de Química y una alumna de Bioquímica– y los estudiantes becados de Las Palmeras. Así, cada universitario ofrecerá acompañamiento y motivación a dos alumnos becados de Las Palmeras para que continúen con sus estudios.

Simultáneamente, se les ha asignado una ayuda a las familias para cubrir las necesidades básicas del alumnado. Este apoyo se ve reforzado con los materiales que se han entregado consistentes en un ordenador, equipamiento y acceso a las instalaciones deportivas de la UCO, tarjeta joven de Aucorsa, el desarrollo de competencias lingüísticas con un curso de 60 horas de inglés y el refuerzo para el estudio del Servicio de Atención Psicológica.

“Tenemos la suerte de estar en una sociedad que cuenta con herramientas y redes de solidaridad, lo cual no ocurre en otros países del mundo”. Es la declaración que ha hecho José Antonio Fresco Moyano, alumno de cuarto del grado de Química de la Universidad de Córdoba y voluntario del programa.

El joven ha detallado que se animó a ser voluntario porque “siempre he contado con todo el apoyo familiar y de mi entorno para seguir en mis estudios y me pregunto qué hubiera sido de mí si me hubiera encontrado las mismas piedras en el camino que han encontrado estos chicos de Las Palmeras”.

En la presentación, que ha sido de carácter telemática, también ha intervenido el presidente de la Asociación Vecinal Unión y Esperanza de Las Palmeras, Luis Maya Pardal, quien ha felicitado a los estudiantes becados e hizo hincapié en el papel que tienen las familias por “sembrar futuro, lo cual hace que hoy se un día de alegría y arcoíris a pesar de la lluvia”.

El rector de la UCO, José Carlos Gómez Villamandos, ha animado a los estudiantes a no rendirse nunca. También él destacó el papel de las familias de los estudiantes como agentes de transmisión de valores para sus hijos.

La vicerrectora de Políticas Inclusivas y Vida Universitaria de la institución académica, Rosario Mérida, por su parte, ha detallado que este año se han ampliado las ayudas a seis estudiantes más, por lo que ya son doce los alumnos de Las Palmeras que recibirán la beca.