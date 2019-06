Los partidos valoran la inversión de los presupuestos de la Junta en Córdoba

Los presupuestos presentados por la Junta de Andalucía han generado debate entre las distintas formaciones en referencia a las actuaciones previstas para Córdoba. Mientras que Ciudadanos ha defendido las propuestas y ha acusado al PSOE de querer bloquear los presupuestos, los socialistas los consideran "un engaño".

El diputado del Parlamento Andaluz de Ciudadanos por Córdoba, Francisco Carrillo, los ha calificado como "los más ambiciosos en la historia de Andalucía". Además,ha valorado que son "ejecutables y ejecutadores" y que cubren "ámbitos olvidados por los anteriores gobiernos".

El parlamentario ha señalado que "ha tenido que llegar un gobierno capitaneado por Ciudadanos, junto con el Partido Popular" para hacer que las "promesa acaben siendo una realidad".

En concreto, Carrillo ha hecho referencia a las inversiones previstas para el nuevo hospital de Lucena (600.000 euros), el hospital de Alto Rendimiento de Palma del Río ( 7 millones de euros), la UCI pediátrica del Hospital Reina Sofía (con más de 100.000 euros) y la intervención en la variante de Lucena (1,5 millones de euros).

Además, Carrillo ha apuntado que "el gobierno del cambio es una realidad" y que no se puede decir que "que no presentamos uno presupuestos sociales". De hecho, ha apuntado que el pasado lunes "el PSOE fue de la mano con Vox" para bloquear los presupuestos de la Junta. "No sabemos quién está con quién", ha afirmado.

En esa línea, el parlamentario ha dicho que el PSOE "deberá explicar por qué bloquean unos presupuestos que benefician a los andaluces", mientras que ha considerado que el anterior gobierno "masacraba con impuestos a la clase media y a los que crean empleo".

El PSOE señala que no hay "ni un solo proyecto detallado"

Por su parte, el secretario de Política Institucional del PSOE de Córdoba, Jesús María Ruiz, ha asegurado que “son un engaño, están basados en la mentira y van a suponer un retroceso”. Ruiz ha criticado que “en el anexo de inversiones correspondiente a la provincia de Córdoba no hay ni un solo proyecto detallado y lo que no aparece en el presupuesto no existe”.

En lo referente a infraestructuras como la autovía del Olivar o la Ronda Norte de Córdoba, según Ruiz, “lo que pretende hacer el Gobierno andaluz es engañar a la ciudadanía diciendo que estos proyectos se van a reformular”.

Sobre la variante de Lucena, Ruiz ha señalado que se trata de “un proyecto que ya estaba presupuestado por el anterior Gobierno andaluz”, y ha añadido que estas cuentas suponen "un frenazo" a la creación de empleo porque "reduce las partidas para las políticas de empleo en un 15 % y suben los impuestos a todos los andaluces y andaluzas y se los bajan a los más ricos”.

“Son los presupuestos del engaño que día a día mantiene este Gobierno del tripartito, son los presupuestos del retroceso en derechos sociales, de la incertidumbre en los servicios públicos y del aumento de los conciertos en detrimento de los servicios públicos de calidad”, ha insistido Ruiz.