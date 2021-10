El PP insiste en que los Presupuestos "son un jarro de agua fría que coloca a Córdoba a la cola de España"

El presidente del Partido Popular de Córdoba, Adolfo Molina, ha afirmado que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) 2022 para la provincia “son decepcionantes para todos los cordobeses, sean del PSOE o del PP; un jarro de agua fría que coloca a Córdoba a la cola de España”. Molina ha valorado las cuentas públicas, que tienen una previsión de gasto de 141,26 millones de euros, un 24% menos que en el ejercicio actual, en rueda de prensa junto al diputado nacional Andrés Lorite.

El presidente del PP se ha preguntado si "no hay nadie en el PSOE que tenga la gallardía y la coherencia para ponerse delante de un micrófono y reconocer que estos no son unos buenos presupuestos para Córdoba”, y ha recordado que él sí dio ese paso: “Yo lo hice con unos presupuestos del Gobierno del PP, salí aquí y dije que no nos gustaban, que íbamos a intentar mejorarlo vía enmiendas y así fue”.

“No se puede defender lo indefendible”, ha mantenido. "Unos PGE que en un momento de presupuestos expansivos en Andalucía bajan casi un 25% y además la gran mayoría de los proyectos de Córdoba que llevan años esperando o no aparecen o si lo hacen tienen partidas fantasma, partidas señuelo solo para poder decir que están, pero sin ninguna garantía de ejecución”, ha afirmado Molina, quien ha lamentado que “en realidad da igual lo que aparece en los PGE porque después tampoco lo ejecutan”, como demuestran los datos de ejecución presupuestaria de los PGE 2021.

“Poner 100.000 para una carretera a forma de pedrea, no es apostar por una infraestructura”, ha añadido el dirigente popular, que ha puesto como ejemplo la conversión en autovía de la N-432; “dónde están todos los alcaldes del PSOE que salían detrás de una pancarta a reclamar esa carretera”, se ha preguntado.

Del mismo modo, Molina ha afirmado que estas cuentas son “decepcionantes para Andalucía, además de subir los impuestos a todos; menos mal que tenemos el gobierno de Juanma Moreno en la Junta que baja impuestos y nos coloca en el top de comunidades autónomas con impuestos más bajos; esa es la diferencia entre unos y otros”.

Por su parte Andrés Lorite ha lamentado que “con unos presupuestos expansivos Córdoba recibe un recorte brutal de casi un 25% en inversiones; mientras que los PGE 2022 crecen en inversiones regionalizadas en más de un 7% con respecto al año anterior, en Córdoba hay un recorte de un 25%”.

“Estamos ante un atraco a los intereses de Córdoba y su futuro”, ha afirmado el diputado nacional, añadiendo que “los cordobeses pagamos la factura que los independentistas ponen encima de la mesa a Pedro Sánchez”. Lorite ha calificado a los PGE como las cuentas del desequilibrio territorial: “No son los presupuestos de la recuperación justa como dice el Gobierno, porque no hay justicia con Córdoba, no son los presupuestos que se merecen los cordobeses”.

El diputado del PP por Córdoba ha lamentado que la provincia recibe más impuestos y menos inversión. “Estos PGE aumentan de la presión fiscal en 80.000 millones de euros, tienen un déficit estructural de 300.000 millones de euros que alguien tendrá que pagar, sube el gasoil, el IRPF y las cotizaciones a la Seguridad Social; en definitiva, avalan la política económica de un Gobierno que está llevando este país a la ruina”, ha reseñado.

En cuanto a las inversiones para Córdoba, el diputado ha lamentado la nula ejecución de las inversiones previstas en los PGE 2021 “que ha sido de 0 euros” en los proyectos estratégicos para Córdoba como la Variante Oeste o la N-432, y otros como las Variantes de El Viso, Santa Eufemia y Alcaracejos que ni siquiera aparecían en ellos.

"En las cuentas para 2022 volvemos a las partidas simbólicas que nunca se llegarán a ejecutar, como 100.000 euros para una sola comisaría de Policía Nacional en Córdoba, y otros 100.000 euros para eliminar las curvas en las A-4 entre Córdoba y La Carlota", ha insistido Andrés Lorite, que tiene claro que "estamos ante un nuevo agravio a Córdoba y a sus intereses; ante esto los diputados y senadores socialistas tienen dos opciones: están con Córdoba o están para servir a los intereses de Sánchez y del PSOE”.

El diputado ha hecho referencia también a las mentiras de algunos diputados socialistas de Córdoba, como Antonio Hurtado, cuando aseguraban que los PGE incluían el Cercanías entre Villa del Río y Palma del Río, las estaciones del Metrotren o las dos comisarías de Policía en Córdoba. “Se demostró que todo era falso”.

En cuanto a la N-432, Lorite ha criticado que en el PSOE hablen del “impulso definitivo” a esta infraestructura “cuando la realidad es que no fueron capaces de ejecutar los más de 3 millones de euros que les dejó el Gobierno de Rajoy para esta vía, y ahora en los PGE 2022 recortan la partida y dejan solo 300.000 euros; ¿Qué autovía se puede hacer con ese dinero?”, se ha preguntado.

Lorite ha afeado que el PSOE le tome el pelo de forma permanente a los cordobeses. “Además de agraviar con las inversiones, se ríen de nosotros; es intolerable”, y se ha preguntado “dónde está la mesa que creó Antonio Ruiz en la Diputación para pedir la conversión en autovía de la N-432; con más de 3 millones de euros que presupuestó el anterior Gobierno de Rajoy el PSOE se manifestaba y montaba mesas reivindicativas, ahora con apenas 300.000 euros dónde están los socialistas”.