El PP de Córdoba dice que los Presupuestos de la Junta "generan confianza"

El presidente del PP de Córdoba, Adolfo Molina, ha destacado "de forma muy positiva" el proyecto de presupuestos andaluces 2020 aprobado en Consejo de Gobierno, y ha afirmado que es “un presupuesto que crece en inversión, es riguroso, equilibrado y que genera confianza”.

Molina, junto al portavoz del Grupo PP-A en el Parlamento Andaluz, José Antonio Nieto, y la diputada autonómica Beatriz Jurado, ha destacado el "gran trabajo" del gobierno del cambio que en lo que va de año "ha tenido que desarrollar tres presupuestos las cuentas prorrogadas".

El presupuesto asciende a 38.540 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,4% con respecto a 2019, y donde las inversiones provincializadas también aumentan alcanzando el 37,7% del total. “El PSOE no tuvo la valentía de mostrar las cuentas provincializadas”, ha dicho, y ha añadido que “este presupuesto vuelve a sacar de los cajones multitud de proyectos prometidos por el PSOE desde hace décadas en Córdoba y que nunca se hicieron realidad”.

El presidente del PP cordobés ha lamentado las valoraciones del diputado socialista Juan Pablo Durán donde criticaba la no inclusión en el presupuesto de proyectos como los centros de salud de Alcolea, de Montoro, de Villanueva de Córdoba, la variante de Las Angosturas o el desdoble de la A-306 entre El Carpio y Torredonjimeno. “Todos estos proyectos están en el presupuesto, con inversiones concretas y con el compromiso efectivo del gobierno del Cambio de hacerlos realidad; lo que deja ver Durán es que o no se ha leído los presupuestos o no los entiende”, ha afirmado molina.

Por su parte, José Antonio Nieto ha recordado por qué los anteriores gobiernos del PSOE no provincializaban las cuentas: “De haberlo hecho al PSOE cordobés se le caería la cara de vergüenza al comprobar la escasez de inversiones para esta provincia; el PSOE ha estado dejando morir los proyectos vitales para Córdoba”.

Beatriz Jurado ha valorado el compromiso del gobierno del cambio en política sanitaria que se concreta en estas cuentas con un incremento del 2% en el gasto de personal sanitario. “No podemos permitir que los profesionales sanitarios andaluces sean los peor pagados de España y que se dé la fuga de batas blancas a otras regiones; además se trabaja por consolidar nuevos servicios y por incrementar el precio de las horas de guardia”, ha dicho.